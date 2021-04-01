Украина

Центрбек Шахтера также заявил о желании вернуться на первую строчку в таблице УПЛ.

В поединке третьего тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная Украины не смогла обыграть Казахстан (1:1).

Перед данным противостоянием центральный защитник донецкого Шахтера Витао признался, что следит вместе с другими легионерами "горняков" за выступлениями подопечных Андрея Шевченко.

"Конечно, следим за выступлениями сборной Украины, где очень много наших футболистов. Смотрим матчи и поддерживаем ребят".

Также бразилец рассказал о тренировочном процессе в Шахтере и заявил о желании сместить киевское Динамо с первой позиции в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

"Придерживаемся обычного плана тренировок, пока нет сборников. Занятия проходят отлично и интенсивно даже с небольшим числом игроков. Работаем приблизительно так же, как и со всей командой в сборе".

"Каждый день у нас очень насыщенные тренировки. Выполняем огромное количество упражнений. Надеюсь, на протяжении дней до матча сможем провести еще несколько интенсивных занятий, чтобы быть полностью готовыми к встрече".

"Понимаем важность момента, потому что находимся не на той позиции, где бы нам хотелось. Но пока есть шансы в гонке, будем продолжать тренироваться и работать. Сделаем все, чтобы вернуться на первое место", — заявил Витао в программе Shakhtar News.

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