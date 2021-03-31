ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча квалификации к ЧМ-2022, в котором сборная Украины в очередной раз потеряла очки в борьбе за путевку на мундиаль.

Сборная Украины завершала мартовский цикл квалификации на чемпионат мира-2022 домашним поединком против национальной команды Казахстана, которая перед стартом третьего тура располагалась на последней строчке нашего квинтета D. Однако, не стоило забывать, что подопечные Талгата Байсуфинова провели на одну игру меньше коллектива Андрея Шевченко, поэтому для гостей НСК Олимпийский путь на катарский мундиаль, фактически, только начинался.

Два очка после стартовых двух туров. "Сине-желтые" были счастливы от ничейного исхода гостевого матча против Франции (1:1) ровно настолько, насколько были опечалены домашней осечкой в игре против Финляндии (1:1). При этом, как бы ни старалась порадовать болельщиков своей игрой наша национальная команда, факт оставался фактом – Украина побеждала лишь в двух из последних десяти матчей, поэтому определенное давление из-за данной цепочки неудач имело место быть. Впрочем, отчетный поединок виделся отличной возможностью перевернуть очередную страницу в истории Главной команды страны.

Стартовым составом на отчетный поединок Андрей Шевченко поставил многих экспертов в тупик. Расположение Богдана Михайличенко, Александра Зинченко, Романа Яремчука и Жуниора Мораеса имело достаточно много вариантов, но от стартового свистка мы постепенно перешли к узкому ромбу в центре поля. Не было проблем в определении позиции только для Анатолий Трубина — он стал наиболее юным голкипером-дебютантом в истории нашей сборной.

Сама же игра по ходу первого тайма получилась такой, какой ее и прогнозировали. Украина играла первым номером, много времени находилась с мячом в ногах на чужой половине, и имела достаточно возможностей для того, чтобы забить. Казахстан показал ожидаемый жесткий низкий блок, стараясь прерывать наши атаки фолом либо у центра поля, либо окружая владеющего мячом футболиста непосредственно у штрафной голкипера Стаса Покатилова. Как таковых, моментов гости до перерыва так и не создали, хотя некоторые из ошибок защитников "сине-желтых" выглядели неплохим подспорьем для этого.

Пара форвардов на острие нашей атаки начала получать свои первые моменты лишь к исходу первой четверти игрового часа. Мораес с двух попыток так и не смог попасть в створ, после чего Яремчук компенсировал неточность в завершении от партнера по линии атаки подкрученным ударом из левого фланга штрафной в дальний угол на 20-й минуте. Зинченко удачно довершил контратаку передачей форварду на ход.

Несмотря на полученное преимущество, Украина не стала останавливаться в созидании своих атак, поэтому еще до наступления перерыва в ворота Покатилова вполне могло отправиться сразу несколько мячей. Проблемы были с завершением атак. Дважды Яремчук, Мораес, Зинченко, Кривцов и Малиновский – все они были в определенной степени близки к голу, но Казахстан чудом ушел без второго пропущенного, что в теории должно было слегка усложнить нам достижение итогового результата.

Как покажет дальнейших ход событий, совершенно не слегка. Гости сопроводили начало второго тайма неудачными попытками сыграть на встречных курсах, после чего усилиями одного Зинченко мы вполне могли оформить два забитых мяча. Однако, старания Александра не смогли поддержать реализацией наша пара форвардов, после чего, на 59-й минуте, случился роковой момент — казахи чуть ли не пешком ушли в контратаку через правый фланг, а после перевода в противоположный вектор со средней дистанции закрутил в правый верхний угол Мужиков.

Впрочем, команда Шевченко могла бы и вовсе не заметить этот пропущенный мяч. Для этого надо было просто реализовывать те моменты, которые создавались. Чего только стоит утраченная возможность Зубкова, которому из глубины тонко ассистировал Малиновский, но с правой ноги отправить мяч мимо голкипера Александр не сумел даже из ситуации один на один.

Проблема также состояла в том, что этот момент был последним для нашей сборной в основное время. Уже в компенсированные минуты дебютировавший Довбик мог стать героем, но плотный удар из левого фланга штрафной парировал Покатилов. А что было кроме этого в заключительной трети у "сине-желтых"? Ничего. Кроме падений украинцев в чужой штрафной, но словенец Матей Юг лишь издевательски ухмылялся по этому поводу. Побеждать в такой игре было необходимо и без пенальти.

Сборная Украины вернется к процессу квалификации на чемпионат мира-2022 уже после чемпионата Европы-2020, в начале сентября 2021 года сыграв ответный матч в гостях у соперника по отчетному поединку.Украина — Казахстан 1:1Яремчук, 20 — Мужиков, 59Трубин — Караваев (Тымчик, 87), Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Сидорчук (Марлос, 66) — Шапаренко (Довбик, 81), Зинченко — Малиновский — Мораес (Зубков, 67), Яремчук.Покатилов — Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров, 46) — Нургалиев (Тунгышбаев, 87), Мужиков — Валиуллин, Абикен, Тагыберген (Оразов, 46) — Аимбетов (Каримов, 60).Предупреждения: Алип, Абикен, Мужиков, Вороговский, Каримов, Покатилов — Зинченко, Марлос.