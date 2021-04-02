Украина

Наставник Десны высказался о следующем матче против Олимпика в УПЛ.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги Десну ожидает домашний поединок против Олимпика. Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы просмотрели все игры. Рисунок игры меняется. Не сомневаюсь, что Калитвинцеву удастся создать боеспособный коллектив. На все нужно время".

"Тренеров такого уровня не так много в Украине. Со всей серьезностью готовимся к матчу", — заявил Рябоконь в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Десна — Олимпик состоится завтра, третьего апреля, в 19:30 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.