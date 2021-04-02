Украина

Наставник Ингульца высказался о следующем матче УПЛ против Мариуполя.

В поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги Ингулец ожидает встреча с Мариуполем. Главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, рассказав о кадровых проблемах в своей команде.

"К сожалению, вчера выпал основной защитник. Я не буду называть фамилию, потому что для соперника это будет преимуществом. В этой игре мы также не сможем рассчитывать на Дениса Васина.

В крайних трёх матчах мы взяли семь очков из девяти. Это не может не радовать. Сейчас никакой эйфории нет, мы понимаем, что игра с Мариуполем будет крайне важной как для нас, так и для Мариуполя. Сейчас мы прямые конкуренты. Это будет матч за шесть очков".

"Сложный календарь как у нас, так и у Мариуполя. Ожидаем, что матч будет очень тяжелый", — заявил Лавриненко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Ингулец — Мариуполь состоится завтра, третьего апреля, в 14:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.