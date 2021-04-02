Украина

Наставник Мариуполя доволен количеством игрового времени, которое получили его подопечные в молодежной сборной Украины.

Мариуполь продолжает готовиться к предстоящему поединку против Ингульца, который пройдет в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги. К команде Остапа Маркевича также присоединились Кащук, Драмбаев, Очеретько и Бондаренко, которые пребывали в расположении молодежной сборной Украины.

Главный тренер мариупольского клуба решил поблагодарить тренерский штаб Руслана Ротана за предоставленную игровую практику для его подопечных.

"Мы следили за выступлениями нашем молодёжки. Хочу поблагодарить тренерский штаб, которому удалось распределить игровое время так, чтобы парни и поиграли, и сохранили силы".

"Мы довольны тем, что они все-таки играли. Было три игры. Это международный игровой опыт. Считаю, что это очень хорошо", — заявил Остап Маркевич в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Мариуполь — Ингулец состоится завтра, третьего апреля, в 14:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.