Украина

Наставник Шахтера прокомментировал процесс подготовки его команды к игре против Ворсклы.

Донецкий Шахтер возвращается к официальным поединкам гостевой игрой в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской Ворсклы, которую не сумел обыграть в первом круге (1:1).

Накануне противостояния главный тренер "горняков" Луиш Каштру дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о том, в каких кондициях подходит его команда к предстоящему поединку.

"Нынешний сезон очень проблемный, и разная нагрузка у футболистов сборных и тех, кто не получил вызов, — это еще одна проблема, которая у нас была. Игроки всегда на разных уровнях. Травмы футболистов, коронавирус, кто-то работал в сборной, другие — с нами. Наверное, так и будет. Достаточно сложный сезон и, конечно, этот момент тоже сложный.

48 часов назад футболисты отыграли в сборных и сегодня вернулись. Безусловно, так готовиться к матчу тяжело, однако это не влияет на наш настрой — мы хотим достойно показать себя в игре и победить. Сложно ли? Да, сложно".

О предстоящем сопернике португальский специалист высказался следующим образом: "Ворскла — одна из лучших команд нашего чемпионата, она очень сильна. У нее хорошие атака и оборона. Соперник проводит много быстрых атак большим количеством игроков. После подбора второго мяча старается продвигать жесткую, быструю атаку, отдает много передач за спину нашей линии обороны. Будет сложная игра на сложном поле.

Да, я помню игру первого круга (1:1), мы провели ее на тренировочном поле сборной. Мы полностью доминировали в той игре, а в конце не забили несколько мячей, которые могли бы привести нас к победе. В принципе, этим сезон нам и запоминается. Мы провели анализ Ворсклы по последним ее матчам. Хорошая команда, заслуживающая максимального уважения".

Также, Каштру оценил психологический фон участников созыва сборной Украины, которая так и не смогли одержать победу во время мартовских поединков: "Наша жизнь в футболе всегда строится на эмоциях — хороших или плохих. На многое влияет настроение, которое зависит от результатов. Конечно, мы люди. Не достигая результата, человек расстраивается, и наоборот. Но при любых сложностях есть еще наши профессиональные обязательства. Да, мы не проводим великолепный сезон — мягко говоря, он не такой, как мы хотели. Мы привыкли быть чемпионами, и чемпионы не сдаются", — подытожил португалец.

Напомним, что матч Ворскла — Шахтер состоится 4 апреля, начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.