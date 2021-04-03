Украина

Подопечные Маркевича набрали три очка в непростой встрече.

Мариуполь в рамках поединка чемпионата Украины принимал Ингулец в Харькове. С первых минут встречи команды задали довольно неплохой темп игры. Особой активностью отмечался Топалов на левом фланге. Полузащитник даже смог отметиться голом, но он был отмене из-за положения "вне игры".

Ингулец после активности на стартовых минутах далее ограничивался довольно редкими подходами к чужим воротам. Топалов, в свою очередь, на регулярной основе разрывал фланг обороны соперника. Так, в одном из моментов Дмитрий сделал отличную передачу с левого фланга, но Бондаренко не смог прицельно пробить из выгодной позиции.

Подопечные Остапа Маркевича поджали соперника в конце тайма и имели еще один момент, чтобы забить, когда Кулаков в падении проталкивал мяч в ворота после прострела с фланга, но голкипер справился. Тем не менее, хозяева все-таки добились своего — Кулаков заработал пенальти, а Артем Бондаренко его уверенно реализовал.

В начале второй половины игры тренерские штабы провели некоторые перестановки, но не успел еще никто ничего понять, как Бондаренко оформил дубль — полузащитник получил мяч на подступах к чужой штрафной и пробил — голкипер сыграл ужасно и пропустил мяч под рукой. 2:0. Однако, как оказалось, гости не собирались сдаваться.

Сперва, Коваленко пробивал из-за пределов штрафной площади — Плохотнюк подправил мяч в дальний угол. 2:1. А уже буквально в следующей же атаке Козак прорвался по правому флангу и навесил в чужую штрафную, откуда Коваленко головой послал мяч в ворота. 2:2. Мариуполь явно не был готов к такому развитию событий.

Впрочем, азовцы пошли в атаку и нашли свой шанс. Бондаренко сам заработал одиннадцатиметровый удар, а затем и сам его реализовал, оформив хет-трик. А еще чуть позже Стасюк получил мяч в чужой штрафной после прострела с фланга и в ближнем бою переиграл голкипера. 4:2. Этот гол практически снял все вопросы.

Ингулец, конечно же, рвался к чужим воротам и пытался отыграться, но команду Лавриненко хватило всего на один гол — Шевцов реализовал одиннадцатиметровый удар в правый от себя угол после фола Кудрика в штрафной площади. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Мариуполя в зрелищном матче.

Мариуполь — Ингулец 4:3

Голы: Бондаренко, 45+3 (с пенальти), 47, 60 (с пенальти), Стасюк, 67 — Плохотнюк, 52, Коваленко, 53, Шевцов, 88 (с пенальти)

Мариуполь: Кудрик — Меличенко (Кирюханцев, 46), Быков, Чоботенко, Меличенко (Драмбаев, 85) — Танковский (Сагуткин, 85), Мишнев — Очеретько (Кащук, 73), Бондаренко (Чех, 68), Топалов — Кулаков

Ингулец: Малыш — Балан, Салем, Семенко, Квасный — Запорожец (Чайковский, 73), Кучеренко — Шишка, Щедрый (Коваленко, 46), Бартулович (Козак, 46) — Плохотнюк (Шевцов, 73)

Предупреждения: Танковский, Чех, Мишнев, Кудрик, Кирюханцев — Квасный, Бартулович, Семенко, Балан