"Северяне" отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Десна - Олимпик, фото Олимпик
03 апреля 2021, 21:24
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Десна — Олимпик 2:0
Голы: Тотовицкий, 44, Безбородько, 69
Десна: Литовка — Полегенько, Имереков, Тамм, Сухоцкий — Картушов (Домбровский, 73), Тотовицкий (Ермаков, 90), Огиря, Калитвинцев (Мостовой, 90), Гуцуляк (Конопля, 82) — Безбородько (Дегтярев, 82).
Олимпик: Кичак — Лебеденко, Зотько (Драме, 46), Векляк, Пасич — Чогадзе, Бабенко, Бенито, Политыло, Таллес — Каргбо.
Предупреждения: Сухоцкий — Карго, Бенито