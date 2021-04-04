Украина

Football.ua представляет анонс 20-го тура УПЛ между Александрией и Динамо.

Киевское Динамо постарается одержать победу в матче против Александрии, дабы не растерять добытое преимущество до очной встречи с Шахтером.

Александрия – Динамо

Воскресенье, 4 апреля, 19:30. КСК Ника, Александрия. Дмитрий Кривушкин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

В предстоящем матче киевское Динамо попытается выиграть у Александрии и взять очередные три очка. Чемпионат постепенно выходит на финишную прямую, и малейшая осечка в ближайших турах может стоить золотых медалей. Это прекрасно понимают и футболисты Динамо, и тренерский штаб столичного клуба.

Дисквалифицированных у команд нет, а вот травмированные есть и у тех, и у других. У александрийцев в лазарете всего один футболист, но один из наиболее ценных для команды – Кирилл Ковалец. У Динамо же есть целый ряд футболистов, которые в лазарете находятся уже давно, а из недавнего пополнения – Артем Беседин и Виктор Цыганков.

Главной задачей Мирчи Луческу перед матчем против Александрии будет – собрать футболистов после их возвращения из расположения национальных сборных. Лишний раз мотивировать футболистов перед предстоящем матчем надобности нет, а вот функциональное состояние у ключевых исполнителей может быть разным. В такой ситуации на руку клубу, что в сборную не ездил Виталий Буяльский, он получил время перевести дух. Ведь в последних поединках именно он был лидером на футбольном поле и помогал "бело-синим" добывать столь необходимые победы.

Александрия по-прежнему не отказывается от своих амбиций взобраться в турнирной таблице на еврокубковые позиции. Сделать это будет крайне сложно, но, скорее всего, команда Владимира Шарана все же попробует это сделать. Правда, игра Александрии во второй половине чемпионата не отличается стабильностью. Хорошие результаты сменяются неприятными неожиданностями. Мало кто мог предположить поражение Александрии в матче против Ингульца в прошлом туре, но именно Ингулец праздновал победу в том матче.

Несомненно, Динамо – фаворит предстоящей встречи. Но вот легкой прогулки ожидать не стоит. Все мы знаем, как Александрия умеет на своем поле потрепать нервы любой команде.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 23 (1 победа Александрии, 4 ничьих, 18 побед Динамо), забитые голы 11:60

На поле Александрии: 11 (1 победа Александрии, 3 ничьих, 7 побед Динамо), забитые голы 8:23

Самый результативный матч: победы Динамо 5:1 (2020), 6:0 (2017), 5:1 (2016)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua