Украина

"Горняки" отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Шахтер в рамках двадцатого тура чемпионата Украины отправился в гости к Ворскле. Луиш Каштру с первых минут доверил место на поле Бондарю в связке с Кривцовым. Слева в обороне же появился Сиприано, а также отметим возвращение Тараса Степаненко. Юрий Максимов, в свою очередь, никак не удивил выбором состава.

С первых минут "горняки" завладели игровой инициативой и довольно быстро создали опасный момент — Соломон получил мяч на линии штрафной и пробил, но каркас ворот выручил Ворсклу, а серия добиваний ни к чему не привела. После этого полтавчане немного успокоили игру и ждали ошибку соперника, чтобы провести качественный контрвыпад.

На исходе тридцати минут игры свой момент смогла создать Ворскла, но Трубин отразил удар Якубу в упор. В распоряжении "горняков" были два опасных штрафных удара, но Майкон не докрутил мяч, а Патрик угодил в штангу. Тем не менее, дончане своего добились — Алан Патрик отличной передачей нашел Мораеса, а тот пробил точно в дальний угол ворот. 0:1.

Под занавес первой половины игры произошел ужасный эпизод — Яворский в борьбе за мяч влетел локтем в горло Тиллю. Полузащитника унесли на носилках и сразу же увезли в больницу. На такой негативной ноте команды ушли отдыхать.

В начале второй половины игры команды не торопились форсировать развитие событий, хотя нельзя было сказать, что соперники давали друг другу много свободы. Шахтер, впрочем, смог удвоить преимущество — снова сработала связка Патрик — Мораес, причем по старой схеме: первый отдал, а второй забил. 0:2.

Ворскла пыталась вернуться в борьбу за очки в данной встрече, но создать момент удалось уже ближе к концу игры, когда Степанюк получил мяч в чужой штрафной и пробил с острого угла — Трубин выручил свою команду. Подопечные Луиша Каштру грамотно довели поединок до логического завершения и набрали три очка.

Ворскла — Шахтер 0:2

Голы: Мораес, 42, 62

Ворскла: Ризнык — Пердута (Скляр, 38), Яворский (Челядин, 66), Чеснаков, Наджееб — Пуцлин, Луизао (Ребенок, 75) — Кулач, Тилль (Ндиайе, 46), Кане — Степанюк

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Майкон, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 90) — Марлос (Фернандо, 73), Мораес (Дентиньо, 83), Соломон (Мудрик, 90)

Предупреждения: Пуцлин — Марлос, Майкон