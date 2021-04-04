Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и Динамо Киев.

Заключительным поединком 20-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние на КСК Ника между Александрией и киевским Динамо.

Владимир Шаран, после осечки в игре против Ингульца (0:1), провел ротацию на позициях правого защитника, где сыграет Павел Пашаев, центрального полузащитника, куда вернулся Евгений Банада, и центрального защитника, где с первых минут пару Бондаренко составит Бабогло.

От Мирчи Луческу, после матча против львовского Руха (3:0), можем наблюдать очередное появление в стартовом составе на позиции форварда Артема Беседина, а также выход Александра Караваева в правом фланге полузащиты.

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко — Гречишкин — Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков — Ситало.

Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Калюжный, Дришлюк, Глоба, Шастал, Новиков, Устименко.



Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Попов, Миколенко — Сидорчук — Караваев, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.

Запасные: Бойко, Шепелев, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сидклей, Тымчик, Сирота.



Матч Александрия — Динамо Киев начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.