Украина

Главный тренер Александрии покинул бровку поля за разговоры с арбитром.

Александрия принимает на своем поле Динамо Киев в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

На 57-й минуте встречи футболисты Александрии при счете 1:1 оказались в непростом положении, когда арбитр Дмитрий Кривушкин показал красную карточку их главному тренеру Владимиру Шарану.

Причиной удаления украинского специалиста с бровки поля стали претензии в адрес судейской бригады, работа которой вызвала у наставника Александрии недовольство.

Напомним, что следить за ключевыми событиями поединка Александрии против киевского Динамо вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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