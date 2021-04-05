Украина

Football.ua подводит итоги прошедшего 20-го тура УПЛ.

20-й тур УПЛ был открыт матчем в пятницу, где Днепр-1 на своем поле принимал Львов. Несмотря на то, что гостям в предыдущем туре удалось сенсационно обыграть Шахтер, это не помогло им отобрать очки у Днепра-1. Хозяева уверенно выиграли со счетом 5:1.

В субботу Мариуполь и Ингулец поддержали высокую результативность первого матча тура и сыграли 4:3. Победу праздновали "азовцы". Далее, с одинаковым счетом 2:0 выиграли Заря и Десна. Луганчане обыграли Рух, а черниговчане одолели Олимпик.

В воскресенье Минай и Колос разошлись миром и голов не забивали. В заключительных матчах тура таилась главная интрига. Все ждали, что и Ворскла, и Александрия сумеют дать бой лидерам чемпионата, но Шахтер достаточно уверенно справился со своим соперником из Полтавы, а вот Динамо не без проблем одолело Александрию на последних минутах встречи.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 20 ТУР

Днепр-1 рвется наверх

Казалось, что удачный результат Львова в матче против Шахтера воодушевит команду и поможет добыть желаемый результат в матче против Днепра-1. Но этого не произошло. В первом тайме Днепр-1 забил всего один гол, а Львов отличился удалением Эрнеста. Хозяева более чем удачно сумели распорядиться численным большинством во втором тайме.

Хет-трик Бондаренко помог Мариуполю

Не позавидуешь голкиперу Ингульца. В матче против Мариуполя Малыш сделал все для того, чтобы "азовцы" уже на старте второго тайма вели с комфортным счетом 2:0. Сперва он заработал бестолковый пенальти в ворота своей команды, а потом не справился с далеко не самым сложным дальним ударом. Отмечаем характер Ингульца, который, несмотря на все трудности, до последнего пытался спастись в этом поединке. Также отмечаем три гола молодого Артема Бондаренко.

Невероятное возвращение Громова

Конкуренция на позиции форварда в Заре сейчас находится на очень высоком уровне. Гладкий и Сайядманеш в предыдущих матчах проявляли себя с лучшей стороны. Вспоминаем, что у Зари также есть один из лучших бомбардиров УПЛ — Шахаб. А теперь после травмы вернулся на поле и Артем Громов. Да и как вернулся? Дублем в ворота Руха. Первый гол — настоящий футбольный шедевр, которые в УПЛ случаются не так уж и часто. Справедливости ради отметим, что и Рух в этой встрече имел свои неплохие моменты в атаке, но где-то не хватало точности в завершающей стадии, а где-то превосходно действовал голкипер Зари Василь.

Младший Калитвинцев взял вверх в дуэли со своим отцом

Донецкий Олимпик в матче против Десны жаждал сломить плохую статистику последних матчей и наконец-то одержать победу. Отдельное внимание перед встречей уделялось тому, что в составе Десны играет сын главного тренера Олимпика. Правда, главным героем матча стал не Владислав Калитвинцев. Голы в ворота Олимпика забивали Андрей Тотовицкий и Денис Безбородько. И если по первому голу никаких вопросов нет, то второй был явно забит с нарушением правил. Безбородько во время голевой атаки ударил по голове Векляка, а спустя пару секунд уже замыкал прострел в пустые ворота. Но на матче не было VAR, а потому этот гол был засчитан.

Противостояние сел голов не принесло

Наименее зрелищным в туре получился матч Миная против Колоса. Форвард ковалевцев Владимир Лысенко в первом тайме имел несколько неплохих голевых моментов. Сперва угодил в штангу, а после немного затянул с ударом. Во втором тайме Минай выровнял игру и даже был лучше, но все равно это не помогло футболистам из Закарпатья вырвать победу в матче.

Жуниор Мораес сделал подарок себе и Шахтеру в свой день рождения

Ворскла начала свой матч против Шахтера смело и агрессивно, но постепенно донецкий клуб сумел нащупать слабые стороны своего оппонента и умело воспользовался вертикальными передачами через центральную ось. "Оранжево-черные" отказались от привычного долгого розыгрыша мяча, а пытались максимально быстро обострять игру и выводить на ударные позиции своих атакующих игроков. Жуниор Мораес дважды воспользовался потрясающими передачами Алана Патрика. Форвард Шахтера в свой 34-й день рождения оформил дубль и забил свой сотый гол в чемпионатах Украины.

Отмечаем, что Ворскла уже в первом тайме потеряла двух своих основных исполнителей по причине травм. Игорь Пердута из-за перелома ребра не смог продолжить игру, а люксембуржский легионер Оливье Тиль не доиграл первый тайм из-за сотрясения мозга, которое он получил в столкновении со своим же партнером Сергеем Яворским.

Жерсон Родригес позволил Динамо сохранить отрыв от Шахтера

Матч, за которым с огромным интересом следили все болельщики Шахтера, был сыгран в Александрии. Киевское Динамо приехало с одной целью — увезти три очка с Ники. Упустив несколько неплохих возможностей для взятия ворот на старте поединка, Динамо пропустило уже на 14-й минуте встречи. Ситало переиграл Бущана после хорошей скидки от Ковальца. Задача команды Мирчи Луческу усложнилась в разы. На 35-й минуте матча возник достаточно сложный для арбитра момент — мяч, после подачи Кендзеры, угодил в руку Мирошниченко. Дмитрий Кривушкин после просмотра VAR указал на одиннадцатиметровый удар.

Во втором тайме динамовцы всеми силами пошли вперед забивать второй гол в ворота Александрии. Панькив несколько раз своими сейвами спасал хозяев от пропущенного гола. Случился еще один непростой для арбитра эпизод, когда свой гол забил Караваев. После просмотров VAR арбитр принял решение, что Виталий Буяльский находился в офсайде и гол засчитывать нельзя.

Когда время матча было на исходе свое слово сказал Жерсон Родригес. Вингер Динамо рискнул, взял игру на себя и пошел в наступление, обыгравшись с Буяльским, оказался на хорошей позиции для удара и что есть мочи пробил в ближний угол под перекладину. Тут и Панькив не сумел помочь своей команде.

Статистика по игрокам

В бомбардирской гонке на вершине все без изменений, а вот в списке лучших ассистентов две результативные передачи Алана Патрика позволили бразильцу оторваться от своих конкурентов.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Динамо, Шахтер, Заря и Десна очков в этом туре не теряли, а потому наверху ничего кардинально не поменялось. Отмечаем продолжение стремительного подъема от подопечных Игора Йовичевича. СК Днепр-1 на зимний перерыв шел в статусе команды с последнего места в турнирной таблице. Сейчас, Днепр-1 уже находится на восьмом месте. Ни о каком вылете речь уже не идет, а при удачном стечении обстоятельств команда может еще и побороться за еврокубковые места.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 20 15 4 1 43 14 29 49 2 Шахтер 20 12 6 2 44 15 29 42 3 Заря 19 10 5 4 33 14 19 35 4 Десна 20 9 6 5 29 20 9 33 5 Ворскла 20 8 7 5 27 17 10 31 6 Колос 20 7 9 4 26 19 7 30 7 Александрия 20 7 5 8 27 24 3 26 8 Днепр-1 20 7 4 9 30 31 -1 25 9 Мариуполь 20 5 6 9 21 31 -10 21 10 Ингулец 20 3 10 7 20 31 -11 19 11 Олимпик 19 5 2 12 22 35 -13 17 12 Минай 19 3 6 10 12 33 -21 15 13 ПФК Львов 18 4 3 11 15 44 -29 15 14 Рух 19 2 7 10 15 36 -21 13



Следующий тур

В 21-м туре будет сразу несколько интересных противостояний: Десна встретиться с неуступчивой Александрией, Заря будет принимать Ингулец, а Юрий Калитвинцев на посту главного тренера Олимпика попытается добыть свою первую победу в матче против Колоса. А центральным матчем тура безусловно стоит считать противостояние ̶М̶а̶р̶и̶у̶п̶о̶л̶ь̶ ̶-̶ ̶Ш̶а̶х̶т̶е̶р̶ Динамо — Днепр-1. Команда из Днепра еще не проиграла ни одного матча во второй части чемпионата. Любопытно, смогут ли футболисты Йовичевича продлить свою беспроигрышную серию и в матче против Динамо?

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua