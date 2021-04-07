Украина

Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.

В предстоящую субботу и воскресенье (10-11 апреля) пройдут поединки 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Игорь Пасхал будет работать на одном из самых интересных матчей тура между киевским Динамо и Днепром-1, а встречу Мариуполь — Шахтер будет обслуживать Анатолий Абдула.

Все назначения:

10 апреля, суббота

14:00 — Мариуполь — Шахтер — Анатолий Абдула (Харьков)

17:00 — Динамо — СК Днепр-1 — Игорь Пасхал (Херсон)

Арбитр ВАР — Андрей Коваленко (Полтава)

19:30 — Десна — Александрия — Денис Шурман (Киевская область)

Арбитр ВАР — Сергей Бойко (Киевская область)

11 апреля, воскресенье

14:00 — Заря — Ингулец — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Арбитр ВАР — Виталий Романов (Днепр)

14:00 — Ворскла — Львов — Николай Балакин (Киевская область)

17:00 — Рух — Минай — Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

19:30 — Олимпик — Колос- Александр Дердо (Черноморск)

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