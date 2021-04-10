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Football.ua представляет анонс матча 21-го тура УПЛ между Динамо и Днепром-1.

Киевское Динамо в 21-м туре УПЛ на Днепр-Арене сыграет против днепровской команды. Команда Игора Йовичевича в текущем календарном году еще ни разу не проигрывала, а потому наверняка попытается сохранить эту приятную для себя тенденцию и в матче против столичного коллектива.

Динамо же всеми силами будет пытаться добыть победу в предстоящем матче, дабы к очной игре против донецкого Шахтера подходить все с тем же комфортным преимуществом в 7 очков. В первом круге по просьбе Динамо матч между этими командами был сыгран в Киеве. Теперь же номинально свой домашний матч киевляне проведут в Днепре, что также увеличивает шансы на успех днепровской команды.

Вспоминая потуги Динамо в прошлом туре в матче против Александрии, вполне можно предположить, что и в предстоящем матче мы увидим похожую картину. Не исключено, что Днепр-1 таки сумеет отобрать заветные очки у Динамо.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 3 (2 победы Динамо, 1 победа Днепра-1), забитые голы 5:4

Самый результативный матч: победа Днепра-1 3:1 (2020)

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua