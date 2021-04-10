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Football.ua представляет анонс матча 21-го тура УПЛ между Александрией и Десной.

Очень интересный поединок в 21-м туре состоится в Чернигове, где Десна будет принимать Александрию. Во многом результат этого противостояния определит, продолжит ли Десна борьбу за бронзовые медали з Зарей и сумеет ли Александрия продолжить борьбу за еврокубковую зону.

Продемонстрировав хороший футбол, но оставшись без очков в прошлом туре, Александрия попытается исправить это в предстоящем матче против Десны. Ощутимыми могут быть потери в центре поля, где с большой долей вероятности не смогут сыграть Гречишкин и Ковалец. Это как раз те исполнители Александрии, которые на данном этапе олицетворяют игру команды.

Обычно поединки между этими командами получаются боевыми и зрелищными, а предсказать их результат довольно сложно. Тем не менее, Десна все же выглядит теневым фаворитом в данном противостоянии.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 7 (3 победы Десны, 2 ничьи, 2 победы Александрии), забитые голы 14:9

На поле Десны: 3 (1 победа Десны, 2 победы Александрии), забитые голы 3:5

Самый результативный матч: победа Десны 5:1 (2020)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua