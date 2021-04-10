Football.ua представляет анонс матча 21-го тура УПЛ между Александрией и Десной.
Десна - Александрия
10 апреля 2021, 09:00
Очень интересный поединок в 21-м туре состоится в Чернигове, где Десна будет принимать Александрию. Во многом результат этого противостояния определит, продолжит ли Десна борьбу за бронзовые медали з Зарей и сумеет ли Александрия продолжить борьбу за еврокубковую зону.
Продемонстрировав хороший футбол, но оставшись без очков в прошлом туре, Александрия попытается исправить это в предстоящем матче против Десны. Ощутимыми могут быть потери в центре поля, где с большой долей вероятности не смогут сыграть Гречишкин и Ковалец. Это как раз те исполнители Александрии, которые на данном этапе олицетворяют игру команды.
Обычно поединки между этими командами получаются боевыми и зрелищными, а предсказать их результат довольно сложно. Тем не менее, Десна все же выглядит теневым фаворитом в данном противостоянии.
Статистика личных встреч
Всего игр в УПЛ: 7 (3 победы Десны, 2 ничьи, 2 победы Александрии), забитые голы 14:9
На поле Десны: 3 (1 победа Десны, 2 победы Александрии), забитые голы 3:5
Самый результативный матч: победа Десны 5:1 (2020)
прогноз 2:1
Сергей Горбаченко, Football.ua