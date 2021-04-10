Украина

Серьезно урезанный состав приазовцев сумел сопротивляться действующим чемпионом лишь около получаса.

В своем очередном домашнем поединке текущего сезона Мариуполь не имел возможности воспользоваться преимуществом родного стадиона, так как на нем, даже после глубокой реконструкции, не смогли привести в порядок футбольное покрытие. Именно по этой причины столичный НСК Олимпийский был вынужден принимать региональное дерби Донецкой области между приазовцами и донецким Шахтером. При этом, не стоит лишний раз упоминать количество арендованных у "горняков" футболистов, на которые в этот день не смог рассчитывать Остап Маркевич.

Подопечные Луиша Каштру на прошлых выходных одержали стратегически важную победу над полтавской Ворсклой на ее поле (2:0), однако Александрия так и не смогла косвенно помочь "оранжево-черным" в их гонке с киевским Динамо. Именно по этой причине за шесть туров до конца национального первенства Шахтер по-прежнему отставал от "бело-синих" на семь очков, и грядущая "украинская классика" совершенно не позволяла бы рассчитывать на ликвидацию этого разрыва. Впрочем, поводов не набирать три очка в игре против Мариуполя у Шахтера не было совершенно.

Сценарий встречи был легко предсказуем, а несколько дебютантов "элитного" первенства в составе приазовцев ровным счетом никак не повлияли на ход дуэли. Номинальные хозяева уже со старта матча закрылись у своей штрафной, и просто отбивались от атак соперников с длительной подготовительной фазой. "Горняки" никуда не спешили по ходу всего противостояния, упустив несколько верных моментов в начальной фазе, но проведя ударные несколько минут в середине первого тайма.

При достаточно низком блоке от соперников, Додо все равно удалось принять непосредственное участие в двух голевых атаках своей команды. На 34-й минуте бразилец разогнал Мораеса на входе в правый фланг чужой штрафной, после чего Жуниор "психанул", и накрутил сразу трех соперников с завершающим ударом в дальний верхний угол. И уже через три минуты правый защитник дончан завершил смещение с правого фланга в центральных вход в штрафную, и продлил разворот контратаки с правого фланга на левый через ноги Майкона. Соломон выступил в завершении, закрутив мяч в правый верхний угол.

По большому счету, на этом игру можно было завершать досрочно. В начале второго тайма Трофимюк мог несколько потревожить соперников, но завершил ударом в Кривцова прострел с правого фланга штрафной на ближний угол вратарской от Меличенко. После этого эпизода, "горняки" поняли, что лучше не рисковать, и методично начали закатывать соперников внутрь их штрафной площадки. Счет мог бы стать очень крупным, но реализация у Тете хромала на все доступные для игры части тела, что особенно было заметно в эпизоде на 65-й минуте, когда наброс с левого фланга на пустые ворота от Соломона был завершен бразильцем ударом в дальнюю штангу.

Свой третий гол Шахтер в этом матче таки забил, но он получился с "душком". Анатолий Абдула увидел слишком много в эпизоде с контактом Гальчука и Додо, после заброса на ход бразильцу в правый фланг штрафной, на котором первым сыграл голкипер, но по инерции влетел в защитника соперников. Пенальти Мораес реализовал беззаботным ударом по центру ворот, но впечатление от эпизода осталось ровно таким же, как и от всей игры до этого — зачем лишний раз подтверждать очевидное?

В следующем туре Мариуполь посетит Харьков для проведения очередного домашнего дерби Донецкой области, но уже против Олимпика, а донецкий Шахтер на этой же арене сразится против киевского Динамо в центральной игре всего второго круга.Мариуполь —0:3Мораес, 34, 78 (пен.), Соломон, 37Гальчук — Меличенко, Чоботенко, Быков, Стасюк — Петерман, Сагуткин, Кулиев (Козыцкий, 64) — Кошкош (Тищенко, 75), Трофимюк (Плакса, 58) — Ухань (Шушко, 74).Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Майкон (Маркос Антонио, 46), Степаненко (Судаков, 46), Алан Патрик (Дентиньо, 76) — Тете (Фернандо, 76), Мораес, Соломон (Мудрик, 70).Предупреждение: Кулиев.