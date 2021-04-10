Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и днепровский Днепр-1.

Двадцать первый тур украинской Премьер-лиги получит свое продолжение в виде поединка в Днепре, где киевское Динамо попробует себя в роли хозяев Днепр-Арены в матче против местного Днепра-1.

Мирча Луческу, после успешного поединка против Александрии (2:1), провел всего две замены в стартовом составе своей команды: дисквалифицированного за перебор желтых Кендзеру заменил Тымчик, а в центре обороны пару Забарному составит Сирота.

Со стороны Игора Йовичевича, на фоне победы в прошлом туре над ПФК Львов (5:1), наблюдаем переход ко схеме с пятью защитниками за счет выхода в левый фланг Цурикова, а также появление в стартовом составе Ди Франко.

Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Караваев, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Беседин.

Запасные: Бойко, Шепелев, Леднев, Гармаш, Родригес, Сидклей, Алибеков, Моргун, Супряга.



Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Сваток, Цуриков — Ди Франко, Когут, Игнатенко, Чуже — Довбик.