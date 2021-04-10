Украина

Капитан киевлян не сможет помочь своей команде.

В рамках 21-го тура УПЛ киевское Динамо встречается с Днепром-1. После первого тайма счет ничейный, 0:0.

На 40-й минуте желтую карточку получил капитан киевлян Сергей Сидорчук, нарушивший правила на Чуже.

Таким образом он не сможет помочь своей команде в матче 22-го тура УПЛ против донецкого Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 19-го апреля в 19:30 по киевскому времени.

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