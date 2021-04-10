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УПЛ
10 апреля 2021, 19:19
В рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо обыграло Днепр-1 (2:0)
Счет в матче открыл Виталий Миколенко на 58-й, а на 68-й минуте Сидорчук удвоил преимущество "бело-синих".
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Динамо Киев — Днепр-1 2:0
Голы: Миколенко, 58, Сидорчук, 67
Динамо Киев: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 86) — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский, Де Пена (Родригес, 59) — Беседин (Супряга, 72).
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Сваток (Хобленко, 65), Цуриков — Ди Франко (Ярмолюк, 89), Когут (Назаренко, 73), Игнатенко (Батагов, 73), Чуже (Билл, 89) — Довбик.
Предупреждения: Сидорчук, Беседин, Караваев — Довбик, Чуже, Когут, Ди Франко, Ярмолюк.
На 61-й минуте был удален Артем Довбик (Днепр-1) (второе предупреждение).