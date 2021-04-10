Украина

Подопечные Мирчи Луческу стали первыми, кто сумел нанести поражение коллективу Игора Йовичевича в официальном матче в 2021-м году.

Свою часть подготовки к "украинской классике" в субботней части программы 21-го тура украинской Премьер-лиги проводило и киевское Динамо, вот только противостоять действующему вице-чемпиону страны должен был не обескровленный Мариуполь, а главное открытие второй части сезона – днепровский Днепр-1. При этом, поскольку команды игру первого круга проводили на поле столичного коллектива, то в отчетной встрече СК выходил на поле родной Днепр-Арены, пусть и имел формальный статус гостевой команды.

"Бело-синие" ранее набрали чемпионский ход, и уверенно смотрели в сторону сохранения преимущества в семь очков над донецким Шахтером вплоть до начала центрального поединка следующих выходных в нашем футболе. Однако, подопечные Игора Йовичевича выглядели для киевлян чуть ли не более опасным соперником, чем Александрия Владимира Шарана в прошлом туре (2:1). Днепр-1 еще в конце прошлого года был способен измотать действующего чемпиона Украины, а в начале 2021 года столь уверенный стиль получил свое продолжение — ни одна команда УПЛ до этого не смогла обыграть днепрян в их стремительной эвакуации со дна турнирной таблицы.

Номинальные гости выставили на игру схему с пятью защитниками, поэтому в первой половине матча заняли ожидаемую позицию по игре от мяча. Динамо ожидало подобного сценария, поэтому с радостью подхватило темп розыгрыша мяча у чужих владений, однако показало привычный малоактивный первый тайм, в результате соперники отделались лишь легким испугом. Нельзя было сказать, что команды старались повышать ставки — акцент на дальние удары и борьбу в центе поля к этому точно не располагал.

У подопечных Мирчи Луческу было несколько перспективных передач с флангов без акцента в завершении, в то время как соперники претендовали на пенальти в середине первого тайма, после попадания мяча в руку защитнику при ударе с левого фланга от Чуже. Также, был неплохой проход с правого фланга от Тейлора, но удар в завершении от бразильца был не под стать показанному ранее дриблингу. Боевой, но крайне спокойный тайм. Рисковать боялись все.

Вопреки сложившемуся впечатлению, вторая половина поединка получилась куда более раскованной, нежели ее предшественница. Днепр-1 где-то попытался рискнуть, и очень крупно на этом обжегся. Динамо выстрелило в ходе давления у исхода полного игрового часа, а подача углового с правого фланга от Де Пены легла на ногу Миколенко в дальней стороне штрафной. Важный гол как для киевлян, так и для самого флангового защитника, у которого явно были плохие воспоминания от международной паузы.

В довесок к индивидуальным стараниям, подопечные Мирчи Луческу получили "бонус" от соперников в виде глупого удаления Артема Довбика, который умудрился насобирать две желтые из симметричных эпизодов с отмашкой от соперников у центра поля. Практически сразу же после этого, киевляне сумели реализовать преимущество по числу футболистов на поле за счет свободной опорной зоны перед чужой штрафной, при отражении Юрчуком удара от Жерсона с левого фланга штрафной. Сидорчук положил прекрасный обводящий в правый верхний угол. Жаль только, что его не будет в украинском классическом противостоянии из-за лишней желтой в отчетной игре.

Завершить матч победой для Динамо проблем не составило. Соперники огрызнулись моментом с ударом головой с близкого расстояния от Хобленко над правой девяткой на 83-й минуте, однако этого было точно недостаточно для того, чтобы считать коллектив Йовичевича заслуживающим на хоть какие-то очки в этот вечер.

В следующем туре киевское Динамо выступит в качестве гостевой команды на НСК Олимпийский в матче против донецкого Шахтера, а днепровский Днепр-1 отправится исследовать инфраструктуру стадиона ковалевского Колоса.— Днепр-1 2:0Миколенко, 58, Сидорчук, 67Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 86) — Сидорчук — Караваев, Шапаренко (Шепелев, 59), Буяльский, Де Пена (Родригес, 59) — Беседин (Супряга, 72).Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Сваток (Хобленко, 65), Цуриков — Ди Франко (Ярмолюк, 89), Когут (Назаренко, 73), Игнатенко (Батагов, 73), Чуже (Билл, 89) — Довбик.Предупреждения: Сидорчук, Беседин, Караваев — Довбик, Чуже, Когут, Ди Франко, Ярмолюк.