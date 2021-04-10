Украина

Команда Александра Рябоконя вышла на третье место.

Субботнюю программу 21 тура Премьер-лиги закрывали в Чернигове, где Десна принимала Александрию. Напомним, в первом круге команды расписали боевую ничью — 2:2.

Первые полчаса команды обстреливали штанги и перекладины. И только во второй половине тайма пошли голы. Сначала Ковалец красивым ударом распечатал ворота Литовки. Однако спустя две минуты Имереков красивым ударом пяткой выравнял счет на табло.

Во втором тайме хозяевам удалось дожать соперника. Сначала Тотовицкий вывел свою команду вперед, затем Гуцуляк роскошным ударом увеличил преимущество, а в компенсированное время Алексей отдал голевую на Тотовицкого, который ударом пяткой установил окончательный счет поединка — 4:1.

Десна выигрывает второй матч кряду и обходит Зарю, у которой в запасе еще два матча. А вот Александрия проиграла третий матч кряду и лишила себя возможности вплотную подобраться к Колосу, который теперь комфортно чувствует себя на шестой позиции.

Десна – Александрия 4:1



Голы: Имереков, 33, Тотовицкий, 54, 90+3, Гуцуляк, 78 – Ковалец, 29

Десна: Литовка – Сухоцкий, Тамм, Имереков, Конопля – Гуцуляк, Домбровский, Огиря, Калитвинцев (Гитченко, 86) – Тотовицкий – Безбородько (Картушов, 75).

Александрия: Панькив – Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич – Ковалец (Стецьков, 63), Банада, Бухал (Гречишкин, 75) – Третьяков (Глоба, 87), Ситало, Шастал (Устименко, 75).

Предупреждены: Конопля, 49, Безбородько, 58, Огиря, 81