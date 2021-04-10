Украина

Украинец напомнил о себе в Бельгии.

В рамках 33-го тура чемпионата Бельгии Гент дома принимает Шарлеруа.

Уже в самом старте матча украинец Роман Безус вывел команду вперед после паса от Романа Яремчука.

А через четыре минуты Гент заработал пенальти. К мячу подошел Безус и реализовал 11-метровый.

Отметим, что в текущем сезоне Безус пока голами не отличался. На его счету 27 матчей за клуб во всех турнирах.

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