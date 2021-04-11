Украина

Football.ua представляет анонс поединка 21-го тура УПЛ между Зарей и Ингульцом.

Луганская Заря продолжает свою борьбу за бронзовые медали УПЛ, а Ингулец по-прежнему старается сохранить прописку в элитном дивизионе страны.

Заря – Ингулец

Воскресенье, 11 апреля, 14:00. Стадион Зирка, Кропивницкий. Дмитрий Кривушкин – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале УНИАН.

В прошлом туре Ингулец во многом проиграл свой матч Мариуполю из-за своих же глупых ошибок. "Азовцы" праздновали победу со счетом 4:3. Ингулец до последнего пытался зацепиться за очки, несмотря на то большое количество ошибок, которое допустил их голкипер.

Заря же наоборот в достаточно ровном матче против Руха добыла сухую победу со счетом 2:0. Голкипер луганчан Василь помог своей команде заработать три очка.

Вполне логично, что в будущем противостоянии фаворитом видится именно Заря, но тем не менее легкой прогулки никто подопечным Виктора Скрипника не обещает. Если же луганские футболисты допустят хотя бы малейшую расслабленность, то Ингулец может за это наказать. Команда Сергея Лавриненко в этом сезоне демонстрирует, что недостаток исполнительского мастерства с лихвой компенсирует самоотдачей и бойцовскими качествами.

Отмечаем, что в этом матче Ингулец не сможет рассчитывать на Младена Бартуловича и Андрея Семенко. Оба футболиста отбывают дисквалификацию. У Зари по тем же причинам не сыграют: Захеди Шахаб и Дмитрий Иванисеня.

Статистика противостояний

Всего игр в УПЛ:1 (1 ничья), забитые голы 1:1

Самый результативный матч: 1:1 (2020)

прогноз 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua