Украина
11 апреля 2021, 15:58
Заря сломила сопротивление Ингульца
Подопечные Виктор Скрипника отметились плохой реализацией в первом тайме, но во второй половине сумели довершить свои усилия.
Заря — Ингулец, фото УПЛ
11 апреля 2021, 15:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Заря — Ингулец 2:0
Голы: Юрченко, 51, Жуниньо, 67
Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб (Назарина, 70), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 82) — Юрченко, Цвек, Кочергин — Громов (Алефиренко, 90), Гладкий (Гринь, 90), Кабаев (Лунев, 70).
Ингулец: Малыш — Балан, Кучеренко, Салем, Квасный — Чайковский — Коваленко (Ситчинава, 69), Запорожец (Щедрый, 70), Шишка, Козак (Янаков, 78) — Плохотнюк (Шевцов, 70).
Предупреждения: Громов, Кабаев, Гладкий — Чайковский, Шишка, Балан