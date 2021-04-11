Украина

Заря сломила сопротивление Ингульца

Подопечные Виктор Скрипника отметились плохой реализацией в первом тайме, но во второй половине сумели довершить свои усилия.

Заря — Ингулец, фото УПЛ

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Заря — Ингулец 2:0

Голы: Юрченко, 51, Жуниньо, 67



Заря: Мацапура — Хомченовский, Вернидуб (Назарина, 70), Абу Ханна, Жуниньо (Цыганикс, 82) — Юрченко, Цвек, Кочергин — Громов (Алефиренко, 90), Гладкий (Гринь, 90), Кабаев (Лунев, 70).



Ингулец: Малыш — Балан, Кучеренко, Салем, Квасный — Чайковский — Коваленко (Ситчинава, 69), Запорожец (Щедрый, 70), Шишка, Козак (Янаков, 78) — Плохотнюк (Шевцов, 70).



Предупреждения: Громов, Кабаев, Гладкий — Чайковский, Шишка, Балан