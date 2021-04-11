Украина

Наставник Ворсклы высказался о победе над ПФК Львов в матче чемпионата Украины.

В поединке 21-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла одержала победу над ПФК Львов со счетом 2:1. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Первый тайм мы провалили, потому что вышли, не понимая, во что мы хотим играть. В перерыве поговорили на повышенных тонах, потому что так играть нельзя. Хорошо, что Дима (Ризнык — прим.) потянул пенальти, а так могли проигрывать после первого тайма со счетом 0:2 или 0:3. Я так понял, что футболистов нужно было взбодрить сразу".

"На второй тайм вышли и немножко добавили. Забили два гола, но все равно концовка мне не понравилась — хладнокровия не хватает. Другие команды сохраняли бы мяч и играли бы через заднюю линию. Мы пропустили мяч и начался мандраж, какие-то решения непонятные. Вторым таймом доволен", - сказал Максимов в эфире программы Тур Online.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — ПФК Львов вы можете на Football.ua.