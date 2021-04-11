Украина

Полтавчане добились непростой победы в домашнем матче.

Ворскла принимала Львов в рамках поединка чемпионата Украины. Гостям нужно было реабилитироваться на разгромное поражение от Днепра-1, но с первых минут игровой инициативой завладела полтавская команда, однако контроль мяча недалеко от центра поля не сопровождался созданием опасных моментов.

Однако уже на исходе трети первой половины игры Львов заработал пенальти. Якубу поскользнулся в своей штрафной площади и срезал Грисьо. за исполнение одиннадцатиметрового удара взялся Алваро, но переиграть Ризныка не смог. Несколько позже был еще один момент, когда Ныч пробивал в упор из чужой штрафной площади — Ризнык вовремя сделал шаг вперед и спас свою команду.

Ворскла пыталась отодвинуть игру от своих ворот, но Львов был куда настойчивее. Отметиться хоть какой-то угрозой воротам соперника команда Юрия Максимова смогла лишь под занавес тайма, когда Степанюк сместился в центр и хлестко пробил, но Ильющенков с трудом выручил свою команду. Отдыхать команды ушли при "сухом" счете на табло.

В начале второй половины игры Ворскла довольно быстро смогла открыть счет — Ибрагим Кане подхватил мяч в чужой штрафной и пробил точно в ближний угол. 1:0. Не успел Львов прийти в себя, как сразу получил второй гол — Кулач получил передачу из глубины и пробил мимо голкипера из пределов штрафной. 2:0.

Полтавская команда словила кураж и шла вперед большими силами, но Львов со временем пришел в себя и вновь начал закрепляться у чужих ворот. Гости даже смогли отквитать один мяч — Довгий оказался расторопнее всех на дальней штанге и головой послал мяч в угол ворот. 2:1. У львовян еще было время, чтобы изменить ход поединка, но их атакам не хватало остроты, а потому финальный свисток арбитра зафиксировал непростую победу полтавчан.

Ворскла — Львов 2:1

Голы: Кане, 47, Кулач, 50 — Довгий, 72

Ворскла: Ризнык — Пердута, Яворский, Чеснаков, Наджееб (Сапай, 90+3) — Скляр, Луизао (Альюн, 46) — Кулач (Кравчук, 90+4), Тилль, Кане (Челядин, 82) — Степанюк

ПФК Львов: Ильющенков — Махмутович, Семенив (Ременяк, 67), Якимец — Грисьо (Сабино, 82), Романчук, Брикнер (Довгий, 61), Бусько (лобай, 82) — Чиряк, Алваро (Ренан, 61) — Ныч

Предупреждения: Якубу, Кане, Скляр — Махмутович, Чиряк, Грисьо

Тавареш не смог реализовать пенальти на 15-ой минуте (вратарь).