Подопечные Руслана Костышина сумели взять три очка в непростом поединке.
Официальный сайт Колоса
11 апреля 2021, 21:28
Отчет о матче читайте позже.
Олимпик — Колос 1:2.
Голы: Каргбо, 30 — Костышин, 68 (пен.), Милько, 87.
Олимпик: Кичак — Альваренга, Зотько, Лебеденко, Чогадзе (Тейшейра, 58) - Экра - Бенито, Драме, Политыло, Бабенко — Каргбо (Нкенг, 64).
Колос: Волынец — Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов — Милько, Богданов Ориховский (67), Костышин (Сорокин, 80), Чурко (Нгамба, 90+2), Ильин (Антюх, 67) — Лысенко (Хлебас, 46).
Предупреждены: Бенито, 22, Экра, 50, 56, Бабенко, 60, Нкенг, 65, Кичак, 84 — Золотов, 42, Антюх, 78.
Удален: Экра, 56 (вторая желтая карточка).