Закончился 21-й тур украинского чемпионата. В этом туре обошлось без сенсаций. Все лидеры добыли свои победы и остались на тех же местах. Только победа Руха помогла львовскому клубу сбежать с последнего места в турнирной таблице и отправить туда Минай.

Шахтер легко обыграл Мариуполь со счетом 3:0. Динамовцы одолели Днепр-1 2:0. В тот же день Десна добыла уверенную победу в матче против Александрии 4:1.

Открывали воскресный день матчи Зари против Ингульца и Ворсклы против Львова. Обе команды, которые продолжают свою борьбу за бронзу, одержали победы. Рух благодаря двум голам праздновал победу в матче с Минаем, а в заключительном матче тура Колос на последних минутах матча вырвал победу у Олимпика.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21 ТУР

10 АПРЕЛЯ 2021

14:00 Мариуполь Мариуполь 0:3 Шахтер Шахтер  
17:00 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1  
19:30 Десна Десна 4:1 Александрия Александрия  

11 АПРЕЛЯ 2021

14:00 Заря Заря 2:0 Ингулец Ингулец  
14:00 Ворскла Ворскла 2:1 ПФК Львов ПФК Львов  
17:00 Рух Рух 2:0 Минай Минай  
19:30 Олимпик Олимпик 1:2 Колос Колос

Ничего нового

Мариуполь в матче против Шахтера не смог задействовать 13 игроков первой команды. На футбольном поле появились сразу пятеро дебютантов. Необходимо похвалить ребят, у которых получалось полчаса выдерживать напор Шахтера. Дальше разница в исполнительском мастерстве дала о себе знать. Жуниор Мораес и Манор Соломон забили и обеспечили своей команде комфортный счет перед перерывом. Во втором тайме Шахтер забил еще один гол с пенальти. Правда, пенальти в том эпизоде был назначен ошибочно. Голкипер Мариуполя Гальчук первый был на мяче, а Додо влетел в него. Правда, на этом матче видеоповторов у арбитра не было, а потому Анатолий Абдула не имел возможности пересмотреть этот эпизод. Также отметим, что был другой момент, где рефери обязан был ставить пенальти в ворота Гальчука, но не углядел игру рукой игрока Мариуполя.

Динамо не сможет, Игнатенко поможет

В первом тайме киевскому Динамо было довольно не просто взламывать организованную оборону Днепра-1. Все это происходило до тех пор пока на 58-й минуте матча столичные футболисты не получили право исполнить угловой. Виталий Миколенко абсолютно свободно замкнул передачу на дальней штанге. Даниил Игнатенко по непонятным причинам решил не навязывать борьбу левому защитнику Динамо и вместо того, чтобы сделать пару шагов на встречу Миколенко, он сделал несколько шагов в сторону другого углового флажка, тем самым полностью открыв перед игроком Динамо ворота своей команды. Странное решение. Через 10 минут Динамо забило второй, Игнатенко вновь стал антигероем эпизода. Именно он обрезался в центре поля и позволил Сидорчуку разогнать голевую атаку.

Также отмечаем, что форвард Днепра-1 Артем Довбик покинул поле из-за красной карточки на 61-й минуте матча. Две желтые карточки получились абсолютно одинаковыми. Получил их Довбик за отмашки. В первом эпизоде пострадал Миколенко, во втором – Забарный.

Десна забивала красиво и много

В первом тайме мы увидели достаточно ровную игру. Первой забила Александрия. Ковалец здорово вышел на ударную позицию и переиграл Литовку. Достаточно быстро Десне удалось отыграться – Имереков ударом пяткой отправил мяч в угол ворот Панькива. 

Во втором тайме Десна сильно прибавила, а вот Александрия ничего не сумела противопоставить своему оппоненту. Черниговцы забили еще три потрясающих по красоте гола. Особенно хороши голы Гуцуляка и Тотовицкого пяткой.

Не форвардами едиными

В последнее время форварды луганской Зари показывали серьезную результативность и ставили непростую задачу выбора перед Виктором Скрипником. В этот раз в атаке вышли Громов и Гладкий, но забивали не они. Первым после передачи Хомченовского забил Юрченко. Второй гол на счету флангового защитника Жуниора Рейса.

Ударный старт второй половины для Ворсклы

Очень непростой поединок получился у Ворсклы против Львова. На старте поединка Ризнык отбил удар с пенальти и не позволил львовянам выйти вперед. Во втором тайме полтавчане перестроились и начали играть в другой тактической схеме. Возможно, это сбило Львов, который как раз на старте пропустил два быстрых мяча.

Есть определенные вопросы по поводу первого засчитанного гола. В момент удара Кане Кулач находился перед голкипером Львова и вполне мог закрывать Ильющенкову обзор. Похожий гол в прошлом туре был отменен в матче Динамо против Александрии, когда забивал Караваев, а перед Панькивом находился Буяльский. Тем не менее, в этом матче гол был засчитан.

Достаточно быстро Кулач удвоил преимущество своей команды. В оставшееся время Львов сумел ответить только голом престижа в исполнении Довгого.

Сражение аутсайдеров

Первый тайм Руха против Миная ничего другого кроме желания вздремнуть не вызывал. Обе команды играли достаточно закрыто и боялись допустить ошибку в обороне. Во второй половине Рух был более напористым и решительным. Воспользовавшись ошибками Миная, львовский коллектив добыл столь важную победу и покинул последнюю строчку в турнирной таблице.

Олимпик снова проиграл

Донецкий клуб потерпел восьмое поражение к ряду. Команда Юрия Калитвинцева первой забила. Каргбо хорошим ударом под перекладину вывел свою команду вперед. Первый тайм закончился с минимальным преимуществом Олимпика. Во второй половине встречи Колосу удалось отыграться на 68-й минуте матча. Костышин реализовал пенальти, хотя Кичак был максимально близок, чтобы спасти свою команду. В концовке встречи Милько замкнул дальнюю штангу после подачи углового. 

Статистика по игрокам

Владислав Кулач сумел в гонке бомбардиров догнать Виктора Цыганкова. Дубль Андрея Тотовицкого позволил хавбеку Десны приблизиться к лидерам гонки. Тотовицкий на данный момент лучший в УПЛ по показателю гол+пас.

Среди ассистентов по-прежнему на первом месте находится Алан Патрик.

БОМБАРДИРЫ

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Владислав Кулач Ворскла 10 (3) 16
Виктор Цыганков Динамо Киев 10 (4) 16
Андрей Тотовицкий Десна 9 (2) 17
Захеди Шахаб Заря / Олимпик 9 (2) 18
Александр Гладкий Заря 8 17
Манор Соломон Шахтер 8 18
Анатолий Нуриев Минай 8 (3) 18
Филипп Будковский Десна 7 (2) 16
Артем Бондаренко Мариуполь 7 (3) 15
Артем Громов Заря 6 13

 

АССИСТЕНТЫ

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Алан Патрик Шахтер 8 17
Владислав Кабаев Заря 6 15
Кирилл Ковалец Александрия 5 13
Фране Чиряк ПФК Львов 5 14
Андрей Тотовицкий Десна 5 17
Владислав Калитвинцев Десна 4 16
Карлос Де Пена Динамо Киев 4 16
Виталий Буяльский Динамо Киев 4 16
Алексей Гуцуляк Десна 4 17
Додо Шахтер 4 18

 

Турнирная таблица

Все команды с первого по шестое места выиграли свои матчи, а потому каких-то особых изменений в турнирной таблице не произошло. На дне необходимо говорить о рокировке Руха и Миная. Победа в очном противостоянии львовского коллектива позволила им покинуть последнюю строчку.

#   12 АПРЕЛЯ 2021 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О
1 Динамо Киев 21 16 4 1 45 14 31 52
2 Шахтер 21 13 6 2 47 15 32 45
3 Заря 20 11 5 4 35 14 21 38
4 Десна 21 10 6 5 33 21 12 36
5 Ворскла 21 9 7 5 29 18 11 34
6 Колос 21 8 9 4 28 20 8 33
7 Александрия 21 7 5 9 28 28 0 26
8 Днепр-1 21 7 4 10 30 33 -3 25
9 Мариуполь 21 5 6 10 21 34 -13 21
10 Ингулец 21 3 10 8 20 33 -13 19
11 Олимпик 20 5 2 13 23 37 -14 17
12 Рух 20 3 7 10 17 36 -19 16
13 Минай 20 3 6 11 12 35 -23 15
14 ПФК Львов 19 4 3 12 16 46 -30 15

 

Следующий тур

Следующий тур может стать решающим в борьбе за золотые медали. Любой другой результат кроме победы Шахтера похоронит мечты донецкого клуба зацепиться за золото в текущем сезоне.

Отмечаем любопытное противостояние Ворсклы и Зари. Если полтавская команда планирует занять место выше пятого, то необходимо добывать три очка именно в матче против луганчан. Также интересным выглядит противостояние Колоса и Днепра-1. Оба коллектива выглядят достаточно симпатично и по-прежнему имеют теоретические шансы на еврокубковые места.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22 ТУР

16 АПРЕЛЯ 2021

17:00 ПФК Львов ПФК Львов -:- Александрия Александрия  

17 АПРЕЛЯ 2021

14:00 Минай Минай -:- Десна Десна  
17:00 Ворскла Ворскла -:- Заря Заря  
19:30 Шахтер Шахтер -:- Динамо Киев Динамо Киев  

18 АПРЕЛЯ 2021

14:00 Ингулец Ингулец -:- Рух Рух  
17:00 Мариуполь Мариуполь -:- Олимпик Олимпик  
19:30 Колос Колос -:- Днепр-1 Днепр-1

Сергей Горбаченко, Football.ua