Украина

Football.ua подводит итоги 21-го тура УПЛ.

Закончился 21-й тур украинского чемпионата. В этом туре обошлось без сенсаций. Все лидеры добыли свои победы и остались на тех же местах. Только победа Руха помогла львовскому клубу сбежать с последнего места в турнирной таблице и отправить туда Минай.

Шахтер легко обыграл Мариуполь со счетом 3:0. Динамовцы одолели Днепр-1 2:0. В тот же день Десна добыла уверенную победу в матче против Александрии 4:1.

Открывали воскресный день матчи Зари против Ингульца и Ворсклы против Львова. Обе команды, которые продолжают свою борьбу за бронзу, одержали победы. Рух благодаря двум голам праздновал победу в матче с Минаем, а в заключительном матче тура Колос на последних минутах матча вырвал победу у Олимпика.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21 ТУР

Ничего нового

Мариуполь в матче против Шахтера не смог задействовать 13 игроков первой команды. На футбольном поле появились сразу пятеро дебютантов. Необходимо похвалить ребят, у которых получалось полчаса выдерживать напор Шахтера. Дальше разница в исполнительском мастерстве дала о себе знать. Жуниор Мораес и Манор Соломон забили и обеспечили своей команде комфортный счет перед перерывом. Во втором тайме Шахтер забил еще один гол с пенальти. Правда, пенальти в том эпизоде был назначен ошибочно. Голкипер Мариуполя Гальчук первый был на мяче, а Додо влетел в него. Правда, на этом матче видеоповторов у арбитра не было, а потому Анатолий Абдула не имел возможности пересмотреть этот эпизод. Также отметим, что был другой момент, где рефери обязан был ставить пенальти в ворота Гальчука, но не углядел игру рукой игрока Мариуполя.

Динамо не сможет, Игнатенко поможет

В первом тайме киевскому Динамо было довольно не просто взламывать организованную оборону Днепра-1. Все это происходило до тех пор пока на 58-й минуте матча столичные футболисты не получили право исполнить угловой. Виталий Миколенко абсолютно свободно замкнул передачу на дальней штанге. Даниил Игнатенко по непонятным причинам решил не навязывать борьбу левому защитнику Динамо и вместо того, чтобы сделать пару шагов на встречу Миколенко, он сделал несколько шагов в сторону другого углового флажка, тем самым полностью открыв перед игроком Динамо ворота своей команды. Странное решение. Через 10 минут Динамо забило второй, Игнатенко вновь стал антигероем эпизода. Именно он обрезался в центре поля и позволил Сидорчуку разогнать голевую атаку.

Также отмечаем, что форвард Днепра-1 Артем Довбик покинул поле из-за красной карточки на 61-й минуте матча. Две желтые карточки получились абсолютно одинаковыми. Получил их Довбик за отмашки. В первом эпизоде пострадал Миколенко, во втором – Забарный.

Десна забивала красиво и много

В первом тайме мы увидели достаточно ровную игру. Первой забила Александрия. Ковалец здорово вышел на ударную позицию и переиграл Литовку. Достаточно быстро Десне удалось отыграться – Имереков ударом пяткой отправил мяч в угол ворот Панькива.

Во втором тайме Десна сильно прибавила, а вот Александрия ничего не сумела противопоставить своему оппоненту. Черниговцы забили еще три потрясающих по красоте гола. Особенно хороши голы Гуцуляка и Тотовицкого пяткой.

Не форвардами едиными

В последнее время форварды луганской Зари показывали серьезную результативность и ставили непростую задачу выбора перед Виктором Скрипником. В этот раз в атаке вышли Громов и Гладкий, но забивали не они. Первым после передачи Хомченовского забил Юрченко. Второй гол на счету флангового защитника Жуниора Рейса.

Ударный старт второй половины для Ворсклы

Очень непростой поединок получился у Ворсклы против Львова. На старте поединка Ризнык отбил удар с пенальти и не позволил львовянам выйти вперед. Во втором тайме полтавчане перестроились и начали играть в другой тактической схеме. Возможно, это сбило Львов, который как раз на старте пропустил два быстрых мяча.

Есть определенные вопросы по поводу первого засчитанного гола. В момент удара Кане Кулач находился перед голкипером Львова и вполне мог закрывать Ильющенкову обзор. Похожий гол в прошлом туре был отменен в матче Динамо против Александрии, когда забивал Караваев, а перед Панькивом находился Буяльский. Тем не менее, в этом матче гол был засчитан.

Достаточно быстро Кулач удвоил преимущество своей команды. В оставшееся время Львов сумел ответить только голом престижа в исполнении Довгого.

Сражение аутсайдеров

Первый тайм Руха против Миная ничего другого кроме желания вздремнуть не вызывал. Обе команды играли достаточно закрыто и боялись допустить ошибку в обороне. Во второй половине Рух был более напористым и решительным. Воспользовавшись ошибками Миная, львовский коллектив добыл столь важную победу и покинул последнюю строчку в турнирной таблице.

Олимпик снова проиграл

Донецкий клуб потерпел восьмое поражение к ряду. Команда Юрия Калитвинцева первой забила. Каргбо хорошим ударом под перекладину вывел свою команду вперед. Первый тайм закончился с минимальным преимуществом Олимпика. Во второй половине встречи Колосу удалось отыграться на 68-й минуте матча. Костышин реализовал пенальти, хотя Кичак был максимально близок, чтобы спасти свою команду. В концовке встречи Милько замкнул дальнюю штангу после подачи углового.

Статистика по игрокам

Владислав Кулач сумел в гонке бомбардиров догнать Виктора Цыганкова. Дубль Андрея Тотовицкого позволил хавбеку Десны приблизиться к лидерам гонки. Тотовицкий на данный момент лучший в УПЛ по показателю гол+пас.

Среди ассистентов по-прежнему на первом месте находится Алан Патрик.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Все команды с первого по шестое места выиграли свои матчи, а потому каких-то особых изменений в турнирной таблице не произошло. На дне необходимо говорить о рокировке Руха и Миная. Победа в очном противостоянии львовского коллектива позволила им покинуть последнюю строчку.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 21 16 4 1 45 14 31 52 2 Шахтер 21 13 6 2 47 15 32 45 3 Заря 20 11 5 4 35 14 21 38 4 Десна 21 10 6 5 33 21 12 36 5 Ворскла 21 9 7 5 29 18 11 34 6 Колос 21 8 9 4 28 20 8 33 7 Александрия 21 7 5 9 28 28 0 26 8 Днепр-1 21 7 4 10 30 33 -3 25 9 Мариуполь 21 5 6 10 21 34 -13 21 10 Ингулец 21 3 10 8 20 33 -13 19 11 Олимпик 20 5 2 13 23 37 -14 17 12 Рух 20 3 7 10 17 36 -19 16 13 Минай 20 3 6 11 12 35 -23 15 14 ПФК Львов 19 4 3 12 16 46 -30 15

Следующий тур

Следующий тур может стать решающим в борьбе за золотые медали. Любой другой результат кроме победы Шахтера похоронит мечты донецкого клуба зацепиться за золото в текущем сезоне.

Отмечаем любопытное противостояние Ворсклы и Зари. Если полтавская команда планирует занять место выше пятого, то необходимо добывать три очка именно в матче против луганчан. Также интересным выглядит противостояние Колоса и Днепра-1. Оба коллектива выглядят достаточно симпатично и по-прежнему имеют теоретические шансы на еврокубковые места.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua