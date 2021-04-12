Football.ua подводит итоги 21-го тура УПЛ.
Рух - Минай
12 апреля 2021, 11:37
Закончился 21-й тур украинского чемпионата. В этом туре обошлось без сенсаций. Все лидеры добыли свои победы и остались на тех же местах. Только победа Руха помогла львовскому клубу сбежать с последнего места в турнирной таблице и отправить туда Минай.
Шахтер легко обыграл Мариуполь со счетом 3:0. Динамовцы одолели Днепр-1 2:0. В тот же день Десна добыла уверенную победу в матче против Александрии 4:1.
Открывали воскресный день матчи Зари против Ингульца и Ворсклы против Львова. Обе команды, которые продолжают свою борьбу за бронзу, одержали победы. Рух благодаря двум голам праздновал победу в матче с Минаем, а в заключительном матче тура Колос на последних минутах матча вырвал победу у Олимпика.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21 ТУР
10 АПРЕЛЯ 2021
11 АПРЕЛЯ 2021
Ничего нового
Мариуполь в матче против Шахтера не смог задействовать 13 игроков первой команды. На футбольном поле появились сразу пятеро дебютантов. Необходимо похвалить ребят, у которых получалось полчаса выдерживать напор Шахтера. Дальше разница в исполнительском мастерстве дала о себе знать. Жуниор Мораес и Манор Соломон забили и обеспечили своей команде комфортный счет перед перерывом. Во втором тайме Шахтер забил еще один гол с пенальти. Правда, пенальти в том эпизоде был назначен ошибочно. Голкипер Мариуполя Гальчук первый был на мяче, а Додо влетел в него. Правда, на этом матче видеоповторов у арбитра не было, а потому Анатолий Абдула не имел возможности пересмотреть этот эпизод. Также отметим, что был другой момент, где рефери обязан был ставить пенальти в ворота Гальчука, но не углядел игру рукой игрока Мариуполя.
Динамо не сможет, Игнатенко поможет
В первом тайме киевскому Динамо было довольно не просто взламывать организованную оборону Днепра-1. Все это происходило до тех пор пока на 58-й минуте матча столичные футболисты не получили право исполнить угловой. Виталий Миколенко абсолютно свободно замкнул передачу на дальней штанге. Даниил Игнатенко по непонятным причинам решил не навязывать борьбу левому защитнику Динамо и вместо того, чтобы сделать пару шагов на встречу Миколенко, он сделал несколько шагов в сторону другого углового флажка, тем самым полностью открыв перед игроком Динамо ворота своей команды. Странное решение. Через 10 минут Динамо забило второй, Игнатенко вновь стал антигероем эпизода. Именно он обрезался в центре поля и позволил Сидорчуку разогнать голевую атаку.
Также отмечаем, что форвард Днепра-1 Артем Довбик покинул поле из-за красной карточки на 61-й минуте матча. Две желтые карточки получились абсолютно одинаковыми. Получил их Довбик за отмашки. В первом эпизоде пострадал Миколенко, во втором – Забарный.
Десна забивала красиво и много
В первом тайме мы увидели достаточно ровную игру. Первой забила Александрия. Ковалец здорово вышел на ударную позицию и переиграл Литовку. Достаточно быстро Десне удалось отыграться – Имереков ударом пяткой отправил мяч в угол ворот Панькива.
Во втором тайме Десна сильно прибавила, а вот Александрия ничего не сумела противопоставить своему оппоненту. Черниговцы забили еще три потрясающих по красоте гола. Особенно хороши голы Гуцуляка и Тотовицкого пяткой.
Не форвардами едиными
В последнее время форварды луганской Зари показывали серьезную результативность и ставили непростую задачу выбора перед Виктором Скрипником. В этот раз в атаке вышли Громов и Гладкий, но забивали не они. Первым после передачи Хомченовского забил Юрченко. Второй гол на счету флангового защитника Жуниора Рейса.
Ударный старт второй половины для Ворсклы
Очень непростой поединок получился у Ворсклы против Львова. На старте поединка Ризнык отбил удар с пенальти и не позволил львовянам выйти вперед. Во втором тайме полтавчане перестроились и начали играть в другой тактической схеме. Возможно, это сбило Львов, который как раз на старте пропустил два быстрых мяча.
Есть определенные вопросы по поводу первого засчитанного гола. В момент удара Кане Кулач находился перед голкипером Львова и вполне мог закрывать Ильющенкову обзор. Похожий гол в прошлом туре был отменен в матче Динамо против Александрии, когда забивал Караваев, а перед Панькивом находился Буяльский. Тем не менее, в этом матче гол был засчитан.
Достаточно быстро Кулач удвоил преимущество своей команды. В оставшееся время Львов сумел ответить только голом престижа в исполнении Довгого.
Сражение аутсайдеров
Первый тайм Руха против Миная ничего другого кроме желания вздремнуть не вызывал. Обе команды играли достаточно закрыто и боялись допустить ошибку в обороне. Во второй половине Рух был более напористым и решительным. Воспользовавшись ошибками Миная, львовский коллектив добыл столь важную победу и покинул последнюю строчку в турнирной таблице.
Олимпик снова проиграл
Донецкий клуб потерпел восьмое поражение к ряду. Команда Юрия Калитвинцева первой забила. Каргбо хорошим ударом под перекладину вывел свою команду вперед. Первый тайм закончился с минимальным преимуществом Олимпика. Во второй половине встречи Колосу удалось отыграться на 68-й минуте матча. Костышин реализовал пенальти, хотя Кичак был максимально близок, чтобы спасти свою команду. В концовке встречи Милько замкнул дальнюю штангу после подачи углового.
Статистика по игрокам
Владислав Кулач сумел в гонке бомбардиров догнать Виктора Цыганкова. Дубль Андрея Тотовицкого позволил хавбеку Десны приблизиться к лидерам гонки. Тотовицкий на данный момент лучший в УПЛ по показателю гол+пас.
Среди ассистентов по-прежнему на первом месте находится Алан Патрик.
Турнирная таблица
Все команды с первого по шестое места выиграли свои матчи, а потому каких-то особых изменений в турнирной таблице не произошло. На дне необходимо говорить о рокировке Руха и Миная. Победа в очном противостоянии львовского коллектива позволила им покинуть последнюю строчку.
|#
|
|12 АПРЕЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|21
|16
|4
|1
|45
|14
|31
|52
|2
|
|Шахтер
|21
|13
|6
|2
|47
|15
|32
|45
|3
|
|Заря
|20
|11
|5
|4
|35
|14
|21
|38
|4
|
|Десна
|21
|10
|6
|5
|33
|21
|12
|36
|5
|
|Ворскла
|21
|9
|7
|5
|29
|18
|11
|34
|6
|
|Колос
|21
|8
|9
|4
|28
|20
|8
|33
|7
|
|Александрия
|21
|7
|5
|9
|28
|28
|0
|26
|8
|
|Днепр-1
|21
|7
|4
|10
|30
|33
|-3
|25
|9
|
|Мариуполь
|21
|5
|6
|10
|21
|34
|-13
|21
|10
|
|Ингулец
|21
|3
|10
|8
|20
|33
|-13
|19
|11
|
|Олимпик
|20
|5
|2
|13
|23
|37
|-14
|17
|12
|
|Рух
|20
|3
|7
|10
|17
|36
|-19
|16
|13
|
|Минай
|20
|3
|6
|11
|12
|35
|-23
|15
|14
|
|ПФК Львов
|19
|4
|3
|12
|16
|46
|-30
|15
Следующий тур
Следующий тур может стать решающим в борьбе за золотые медали. Любой другой результат кроме победы Шахтера похоронит мечты донецкого клуба зацепиться за золото в текущем сезоне.
Отмечаем любопытное противостояние Ворсклы и Зари. Если полтавская команда планирует занять место выше пятого, то необходимо добывать три очка именно в матче против луганчан. Также интересным выглядит противостояние Колоса и Днепра-1. Оба коллектива выглядят достаточно симпатично и по-прежнему имеют теоретические шансы на еврокубковые места.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22 ТУР
16 АПРЕЛЯ 2021
17 АПРЕЛЯ 2021
18 АПРЕЛЯ 2021
Сергей Горбаченко, Football.ua