Украина

Football.ua предлагает вам вспомнить самые яркие и скандальные поединки между командами.

История противостояний донецкого и киевского клуба невероятно длинная и насчитывает множество матчей. В независимой Украине команды проведут уже 99 матч. Динамо может одержать 35-ю победу над Шахтером, тогда как "горняки" могут отпраздновать 39-ю викторию над киевлянами.

Встреча будет очень важной для обеих команд. Можно даже сказать, что будет носить решающий характер. Конечно, речь идет не буквально о золотых медалях, а о шансах подопечных Каштру на них. Так, если "горняки" не смогут выиграть отчетный поединок, то и мечтать об успехе в этом сезоне не стоит.

Всего команды провели между собой 98 поединков, в которых 38 побед отпраздновал Шахтер, было зафиксировано 26 ничьих и 34 победы киевлян.

"Горняки" за эти поединки отметились 128 голами, а Динамо забило 117. Самую крупную победу Шахтер добывал со счетом 4:1 и 3:0. Киевляне, в свою очередь, побеждали со счетом 3:0. Самой результативной ничьей между командами стал счет 2:2, тогда как, в целом, самым результативным поединком оказался матч в 2016 году, когда Шахтер победил 4:3.

Football.ua предлагает вам вспомнить самые горячие, запоминающиеся и скандальные матчи между командами с 1992 года.

"Браво, федерация"

Чемпионат Украины 2006/07, Высшая лига, Первый круг

06.11.2006 Динамо – Шахтер 1:0

Первым матчем нашей подборки станет легендарная фраза Мирчи Луческу, которая уже многие годы вспоминается болельщиками. Румынский тренер в проигранном матче Динамо в 2006 году бросил на поле шапку и выкрикнул "Браво, федерация", будучи недовольным судейством в матче.

Мирча Луческу еще многие годы руководил Шахтером и не раз приводил команду к вершине в Украине, а также добивался подобного на европейской арене.

Если верить Илье Забарному, то румын до сих пор негативно относится к организации. "Fair play не был, у нас там что-то с федерацией, но это нас не касается", — так румын прокомментировал поражение Шахтеру в первом круге.

Погоня Езерского за Бангура

Кубок Украины 2007/08, Финал

07.05.2008 Шахтер – Динамо 2:0

В финальном поединке за Кубок Украины сезона-2007/08 Шахтер уверенно обыграл Динамо со счетом 2:0, а сам матч запомнился довольно интересным эпизодом. Бангура несколько раз толкнул Езерского, но отвечать за свои поступки не захотел, убежав от украинца.

"Не хотелось бы вспоминать об этом после такой победы. Но Бангура ударил меня в подбородок, толкнул и попытался спрятаться за спинами динамовцев. Во мне кипели эмоции, и я не сдержался, хотя ничего ему так и не сделал. Но он поступил не по-мужски.

Я его не догнал. Быстрый он… Но я уже остыл - это поначалу страсти кипели. Самое главное сейчас - завоевание Кубка. И мы собираемся отметить это, а не думать о Бангура и его поведении", — так вспоминал Езерский тот момент.

"Где Динамо, где?"

Кубок УЕФА 2008/09, 1/2 финала

07.05.2009 Шахтер – Динамо 2:1

В первом поединке 1/2 финала Кубка УЕФА команды сыграли со счетом 1:1 в Киеве, а потому судьба путевки в финал решалась в Донецке. Команды обменялись забитыми мячами, а решающий гол в матче забил Илсиньо под занавес встречи.

Тот еврокубковый поход завершился для Шахтера самым большим успехом в истории клуба, а Жадсон прямо в камеру задался вопросом — "Где Динамо, где?", который также вошел в историю, как и "Федерация" Луческу.

Вакс удалил Гармаша

Чемпионат Украины 2011/12, Премьер-Лига, Второй круг

07.04.2012 Шахтер – Динамо 2:0

Гармаш получил повреждение в борьбе за мяч и корчился от боли на газоне. После получения медицинской помощи полузащитник отправился к боковой линии на ходу спрашивая разрешения у арбитра встречи Юрия Вакса покинуть пределы поля.

Юрий Вакс, в свою очередь, несмотря на присутствие на поле массажиста Динамо, не отреагировал на просьбы игрока покинуть поле, а также позволил Андрею Пятову ввести мяч в игру, а как только Гармаш оказался за боковой линией поля, тут же показал ему вторую желтую карточку.

После матча в протоколе Вакс объяснил удаление тем, что Денис повел себя неспортивно, препятствуя возобновлению игру.

Конец дружбы Степаненко и Ярмоленко

Чемпионат Украины 2015/16, Премьер-Лига, Второй круг

01.05.2016 Шахтер – Динамо 3:0

Матч, который стал судьбоносным для сборной Украины на чемпионате Европы, полностью подорвав атмосферу в национальной команде. Виновником той ситуации стал Андрей Ярмоленко, которому снесло голову от полнейшей беспомощности его команды в матче против Шахтера.

"Горняки" выиграли со счетом 3:0, а Степаненко после третьего забитого гола показал фанатам Динамо, как он целует эмблему Шахтера. Безусловно, глупый и провокационный поступок, но Ярмоленко переплюнул Тараса троекратно.

Вида толкнул Степаненко в спину, а Ярмоленко врезал Тарасу по ногам. Такой поступок привел к потасовке, в результате которой Андрей получил по лицу от Кучера. Если бы не партнеры, то, возможно, Александр более ярко расписался на лице вингера Динамо.

Мораес разбросал соперников

Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Второй круг

12.12.2016 Динамо – Шахтер 3:4

Еще одной памятной дракой, если это можно так назвать, закончился самый результативный матч между Шахтером и Динамо со времен независимости Украины. Главным действующим лицом стал Жуниор Мораес, который наработал на красную карточку и солидную дисквалификацию.

Нападающий ударил локтем в нос Тараса Степаненко, а затем прошелся и по лицу Дарио Срне. Сам футболист после извинился за свое поведение:

"Я вышел из себя, поскольку был очень расстроен ситуацией, тем, что мы проигрывали. Должен извиниться и перед игроками Шахтера за то, что сделал, и в еще большей мере перед моими партнерами, потому что подвел их, а также показал плохой пример молодым людям и начинающим футболистам, которые должны видеть хорошие моменты в игре, а не плохие".

Как вы знаете, уже спустя некоторое время Жуниор Мораес на правах свободного агента перебрался в Шахтер.



Все матчи

Чемпионат Украины 2020/21, Премьер-Лига, Первый круг

08.11.2020 Динамо – Шахтер 0:3

Суперкубок Украины 2020, Финал

25.08.2020 Шахтер – Динамо 1:3

Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Второй круг

04.07.2020 Динамо – Шахтер 2:3

Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый круг

31.05.2020 Шахтер – Динамо 3:1

Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Второй круг

10.11.2019 Шахтер – Динамо 1:0

Кубок Украины 2019/20, 1/8 финала

30.10.2019 Динамо – Шахтер 2:1 д.в.

Чемпионат Украины 2019/20, Премьер-Лига, Первый круг

10.08.2019 Динамо – Шахтер 1:2

Суперкубок Украины 2019, Финал

28.07.2019 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг

22.05.2019 Шахтер – Динамо 1:1

Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Первый круг

24.04.2019 Динамо – Шахтер 0:0

Кубок Украины 2018/19, 1/4 финала

07.04.2019 Шахтер – Динамо 1:1 д.в. пен. 4:3

Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Первый этап, Второй круг

03.11.2018 Шахтер – Динамо 2:1

Чемпионат Украины 2018/19, Премьер-Лига, Первый этап, Первый круг

03.08.2018 Динамо – Шахтер 1:0

Суперкубок Украины 2018, Финал

21.07.2018 Шахтер – Динамо 0:1

Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Турнир за 1-6 места, Второй круг

19.05.2018 Динамо – Шахтер 2:1

Кубок Украины 2017/18, Финал

09.05.2018 Динамо – Шахтер 0:2

Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Первый круг

14.04.2018 Шахтер – Динамо 0:1

Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Второй круг

22.10.2017 Динамо – Шахтер 0:0

Чемпионат Украины 2017/18, Премьер-Лига, Первый круг

22.07.2017 Шахтер – Динамо 0:1

Суперкубок Украины 2017, Финал

15.07.2017 Шахтер – Динамо 2:0

Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Второй круг

26.05.2017 Шахтер – Динамо 2:3 (1:1)

Кубок Украины 2016/17, Финал

17.05.2017 Шахтер – Динамо 1:0

Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Первый круг

21.04.2017 Динамо – Шахтер 0:1

Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Второй круг

12.12.2016 Динамо – Шахтер 3:4

Чемпионат Украины 2016/17, Премьер-Лига, Первый круг

09.09.2016 Шахтер – Динамо 1:1

Суперкубок Украины 2016, Финал

16.07.2016 Шахтер – Динамо 1:1, пен. 3:4

Чемпионат Украины 2015/16, Премьер-Лига, Второй круг

01.05.2016 Шахтер – Динамо 3:0

Чемпионат Украины 2015/16, Премьер-Лига, Первый круг

16.10.2015 Динамо – Шахтер 0:3

Суперкубок Украины 2015, Финал

14.07.2015 Динамо – Шахтер 0:2

Кубок Украины 2014/15, Финал

04.06.2015 Динамо – Шахтер 0:0 д.в., пен. 5:4

Чемпионат Украины 2014/15, Премьер-Лига, Второй круг

26.04.2015 Шахтер – Динамо 0:0

Чемпионат Украины 2014/15, Премьер-Лига, Первый круг

05.10.2014 Динамо – Шахтер 1:0

Суперкубок Украины 2014, Финал

22.07.2014 Шахтер – Динамо 2:0

Кубок Украины 2013/14, Финал

15.05.2014 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 2013/14, Премьер-Лига, Второй круг

16.04.2014 Динамо – Шахтер 0:2

Чемпионат Украины 2013/14, Премьер-Лига, Первый круг

04.08.2013 Шахтер – Динамо 3:1

Чемпионат Украины 2012/13, Премьер-Лига, Второй круг

07.04.2013 Динамо – Шахтер 1:2

Кубок Украины 2012/13, 1/16 финала

23.09.2012 Шахтер – Динамо 4:1

Чемпионат Украины 2012/13, Премьер-Лига, Первый круг

02.09.2012 Шахтер – Динамо 3:1

Чемпионат Украины 2011/12, Премьер-Лига, Второй круг

07.04.2012 Шахтер – Динамо 2:0

Кубок Украины 2011/12, 1/8 финала

26.10.2011 Динамо – Шахтер 2:3

Чемпионат Украины 2011/12, Премьер-Лига, Первый круг

24.09.2011 Динамо – Шахтер 0:0

Суперкубок Украины 2011, Финал

05.07.2011 Шахтер – Динамо 1:3

Кубок Украины 2010/11, Финал

25.05.2011 Динамо – Шахтер 0:2

Чемпионат Украины 2010/11, Премьер-Лига

01.05.2011 Динамо – Шахтер 3:0

Чемпионат Украины 2010/11, Премьер-Лига

03.10.2010 Шахтер – Динамо 2:0

Чемпионат Украины 2009/10, Премьер-Лига, Второй круг

05.05.2010 Шахтер – Динамо 1:0

Чемпионат Украины 2009/10, Премьер-Лига, Первый круг

21.11.2009 Динамо – Шахтер 3:0

Кубок Украины 2009/10, 1/4 финала

28.10.2009 Шахтер – Динамо 2:0

Чемпионат Украины 2008/09, Премьер-Лига, Второй круг

26.05.2009 Динамо – Шахтер 1:0

Кубок Украины 2008/09, 1/2 финала

13.05.2009 Шахтер – Динамо 1:0

Кубок УЕФА 2008/09, 1/2 финала

07.05.2009 Шахтер – Динамо 2:1

Кубок УЕФА 2008/09, 1/2 финала

30.04.2009 Динамо – Шахтер 1:1

Чемпионат Украины 2008/09, Премьер-Лига, Первый круг

16.11.2008 Шахтер – Динамо 1:0

Суперкубок Украины 2008, Финал

15.07.2008 Шахтер – Динамо 1:1 д.в., пен. 5:3

Кубок Украины 2007/08, Финал

07.05.2008 Шахтер – Динамо 2:0

Кубок Первого канала 2008, Финал

31.01.2008 Шахтер – Динамо 2:2 д.в., пен. 2:3

Чемпионат Украины 2007/08, Высшая лига, Второй круг

11.11.2007 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 2007/08, Высшая лига, Первый круг

15.07.2007 Шахтер – Динамо 1:1

Суперкубок Украины 2007, Финал

10.07.2007 Динамо – Шахтер 2:2 д.в., пен. 4:2

Кубок Украины 2006/07, Финал

27.05.2007 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 2006/07, Высшая лига, Второй круг

23.05.2007 Шахтер – Динамо 2:2

Чемпионат Украины 2006/07, Высшая лига, Первый круг

06.11.2006 Динамо – Шахтер 1:0

Суперкубок Украины 2006, Финал

16.07.2006 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 2005/06, Высшая лига, Золотой матч

14.05.2006 Шахтер – Динамо 2:1 д.в.

Чемпионат Украины 2005/06, Высшая лига, Второй круг

10.05.2006 Динамо – Шахтер 2:2

Чемпионат Украины 2005/06, Высшая лига, Первый круг

07.11.2005 Шахтер – Динамо 0:1

Суперкубок Украины 2005, Финал

09.07.2005 Шахтер – Динамо 1:1 д.в., пен. 4:3

Чемпионат Украины 2004/05, Высшая лига, Второй круг

16.06.2005 Шахтер – Динамо 3:2

Кубок Украины 2004/05, Финал

29.05.2005 Шахтер – Динамо 0:1

Чемпионат Украины 2004/05, Высшая лига, Первый круг

15.07.2004 Динамо – Шахтер 0:2

Суперкубок Украины 2004, Финал

10.07.2004 Динамо – Шахтер 1:1 д.в., пен. 6:5

Чемпионат Украины 2003/04, Высшая лига, Второй круг

10.04.2004 Шахтер – Динамо 2:4

Чемпионат Украины 2003/04, Высшая лига, Первый круг

05.10.2003 Динамо – Шахтер 1:1

Кубок Украины 2002/03, Финал

25.05.2003 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 2002/03, Высшая лига, Второй круг

21.05.2003 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 2002/03, Высшая лига, Первый круг

26.07.2002 Шахтер – Динамо 1:0

Чемпионат Украины 2001/02, Высшая лига, Второй круг

03.06.2002 Шахтер – Динамо 2:0

Кубок Украины 2001/02, Финал

26.05.2002 Динамо – Шахтер 2:3 д.в.

Чемпионат Украины 2001/02, Высшая лига, Первый круг

15.07.2001 Динамо – Шахтер 2:2

Чемпионат Украины 2000/01, Высшая лига, Второй круг

07.04.2001 Динамо – Шахтер 1:2

Чемпионат Украины 2000/01, Высшая лига, Первый круг

01.10.2000 Шахтер – Динамо 1:1

Чемпионат Украины 1999/00, Высшая лига, Второй круг

14.05.2000 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 1999/00, Высшая лига, Первый круг

29.11.1999 Шахтер – Динамо 0:0

Чемпионат Украины 1998/99, Высшая лига, Второй круг

22.05.1999 Шахтер – Динамо 0:0

Чемпионат Украины 1998/99, Высшая лига, Первый круг

29.11.1998 Динамо – Шахтер 2:1

Чемпионат Украины 1997/98, Высшая лига, Второй круг

28.04.1998 Шахтер – Динамо 0:0

Чемпионат Украины 1997/98, Высшая лига, Первый круг

01.09.1997 Динамо – Шахтер 3:0

Чемпионат Украины 1996/97, Высшая лига, Второй круг

12.05.1997 Динамо – Шахтер 3:1

Чемпионат Украины 1996/97, Высшая лига, Первый круг

06.09.1996 Шахтер – Динамо 1:3

Чемпионат Украины 1995/96, Высшая лига, Второй круг

13.04.1996 Динамо – Шахтер 3:1

Чемпионат Украины 1995/96, Высшая лига, Первый круг

02.10.1995 Шахтер – Динамо 2:3

Чемпионат Украины 1994/95, Высшая лига, Второй круг

10.03.1995 Динамо – Шахтер 3:0

Чемпионат Украины 1994/95, Высшая лига, Первый круг

08.11.1994 Шахтер – Динамо 1:3

Чемпионат Украины 1993/94, Высшая лига, Второй круг

28.05.1994 Шахтер – Динамо 1:0

Чемпионат Украины 1993/94, Высшая лига, Первый круг

05.09.1993 Динамо – Шахтер 1:1

Чемпионат Украины 1992/93, Высшая лига, Второй круг

02.05.1993 Шахтер – Динамо 1:1

Чемпионат Украины 1992/93, Высшая лига, Первый круг

04.10.1992 Динамо – Шахтер 2:0

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.