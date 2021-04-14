Украина

Вашему вниманию трансляция матча чемпионата Украины.

В рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины Шахтер сыграет против Динамо и попытается обострить борьбу за чемпионство.

Матч между этими командами в первом круге закончился разгромом киевлян со счетом 0:3.

Здесь будет доступна трансляция матча.

Всего команды провели между собой 98 поединков за время независимой Украины, в которых 38 побед отпраздновал Шахтер, было зафиксировано 26 ничьих и 34 победы киевлян.

Напомним, матч Шахтер — Динамо состоится 17-го апреля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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