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Football.ua анализирует сотрудничество киевского Динамо и румынского специалиста Мирчи Луческу.

21 мая 2016-го года главный тренер Шахтера Мирча Луческу покинул команду и уже через три дня поставил свою подпись под контрактом с петербургским Зенитом. Спустя год российский клуб досрочно расторг контракт с румынским тренером. Без работы опытный наставник оставался не долго. В августе 2017-го года Мирча Луческу возглавил национальную сборную Турции. Но и здесь значимых успехов достигнуть не удалось.

Летом 2020-го года как гром среди ясного неба на официальном сайте Динамо появилась информация о том, что Мирча Луческу стал главным тренером столичного клуба. После этого возник самый настоящий конфликт между президентом Динамо Игорем Суркисом и ультрас. Болельщики требовали немедленной отставки человека, который долгие годы был самым главным врагом как на футбольном поле, так и за его пределами. Но, как мы уже знаем, эта история не имела продолжения. Каждая из сторон осталась при своем.

В этом материале мы постараемся абстрагироваться от морально-этической стороны этого вопроса и проанализировать исключительно спортивные результаты команды под руководством Мирчи Луческу.

Летом 2020-го года мистер возглавил команду, которая за неделю до этого в решающем матче сезона за второе место в турнирной таблице проиграла Колосу 0:2, но чудом все-таки завоевала серебряные медали, поскольку в параллельном матче Заря не сумела обыграть Десну.

Луческу попал в знакомую среду – среду украинского футбола, но правда в совсем другие условия. На этот раз ему предстояло слепить боеспособный коллектив из талантливых украинских футболистов, которые дала клубу академия. Плюс несколько легионеров, которые были приглашены в клуб ранее. Впервые за долгое время румынский наставник попал в ситуацию ограниченного бюджета, где нет возможности пригласить игроков высокого качества на проблемные позиции за большие деньги.

Тренерский штаб сразу же начал подготовку к новому сезону на тренировочной базе в Конча-Заспе. Луческу и его помощники задействовали максимально возможное количество игроков, чтобы понять, на кого рассчитывать в будущем. И хотя никаких трансферов сделано не было, в составе все же было сделано много изменений. При Алексее Михайличенко основным центральным защитником был Артем Шабанов (35 матчей в сезоне), голкиперы Денис Бойко (17 матчей) и Георгий Бущан (28 матчей) делили игровое время, важным звеном центра поля был Владимир Шепелев (38 матчей).

При Луческу Георгий Бущан стал основным голкипером, в первую команду были подтянуты два молодых центральных защитника – Александр Сирота и Илья Забарный. Второй стал вообще основным центральным защитником, как в клубе, так и в национальной сборной. Вернулся из аренды Жерсон Родригес и стал важной частью коллектива.

Основным форвардом в первой половине сезона стал молодой Владислав Супряга, Фран Соль был отправлен обратно в Испанию, а Назарий Русин отсидел полгода в глубоком резерве и уехал в аренду в Польшу. А самым настоящим открытием стал Николай Шапаренко. Хавбек Динамо, который до этого при Михайличенко и Хацкевиче не то, чтобы не имел места в старте, а и вовсе часто оказывался за пределами заявки. У Луческу этот футболист стал основным и во многом системообразующим для команды.

С приходом Луческу Динамо научилось более дисциплинировано играть в обороне и качественно выбегать в быстрые контратаки. Главным футболистом в продвижении мяча стал как раз Шапаренко, который продемонстрировал внушительный прогресс в этом сезоне. При этом проблем у Динамо по-прежнему хватает.

Никуда не делись ошибки при стандартах и слабая игра в позиционных атаках. Тем не менее, имея большое количество кадровых потерь, Динамо сумело пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, оттуда отправиться в Лигу Европы и даже пройти, казалось бы, более сильный Брюгге. Более того, в национальном первенстве "бело-синие" находятся на первом месте в турнирной таблице и на данный момент являются фаворитами в борьбе за золотые медали. Напомним, что в прошлом году киевляне не вышли из группы Лиги Европы и с горем пополам заняли второе место по итогам чемпионата.

За то время пока Луческу у руля киевского Динамо результаты команды значительно улучшились, как и сама игра. Румынский специалист ранее считался любителем построения атакующих команд с уклоном на тотальную доминацию на футбольном поле, но все это Луческу выстраивает в условиях солидного бюджета.

Мирча продемонстрировал, что с гораздо более скромными возможностями он готов выстраивать такую игру своей команды, которая максимально отвечает игровым способностям его игроков. Это явно говорит о том, что Луческу тренер хороший и по-прежнему "не исчерпал себя".

И хотя сезон еще не закончен, но уже можно с уверенностью говорить, что союз Луческу и Динамо себя полностью оправдал. Это был тот случай, когда и тренер был максимально замотивирован проявить себя в борьбе с Шахтером, и клуб получил возможность пригласить высококвалифицированного специалиста, что в нынешних реалиях для Динамо тоже своего рода достижение. Результаты в текущем сезоне говорят сами за себя, только смогут ли они переубедить тех скептически настроенных болельщиков, для которых футбол – не только лишь 90 минут на футбольном поле?

Сергей Горбаченко, Football.ua