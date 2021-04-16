Украина

Коллектив Анатолия Бессмертного — гроза команд из верхней части турнирной таблицы.

22 тур чемпионата Украины открыли матчем во Львове, где команда Анатолия Бессмертного принимала Александрию. Напомним, после победы над Шахтером львовяне проиграли два матча. У команды Шарана серия из поражений насчитывала три матча кряду.

Александрия взяла поединок под свой контроль и сумела забить первой. На 30-й минуте Устименко вывел свою команду вперед благодаря пасу Пашаева и рикошета от Махмутовича. 1:1.

Преимущество Александрии в счете продержалось недолго. На 39-й минуте Эрнест вернул статус-кво. Романчук навесил в штрафную соперника, мяч рикошетом от защитника прилетел к Эрнесту, который сумел пробить Билыка. 1:1.

На перерыв Александрия ушла совсем в плохом настроении, проигрывая в счете. На 43-й минуте Брикнер пробил головой после углового. Мирошниченко пытался ему помешать, но получилось только хуже — мяч по непосильной для Билыка траектории влетел в ворота. Билык пытался спасти свою команду, но вместо этого забросил мяч в свои ворота. 2:1.

А на 55-й минуте Львов поставил точку в матче. Один из героев матча Эрнест открылся на левом фланге после контратаки, выкатил под удар Нычу, который пробил хоть и не очень качественно, но своего добился. 3:1.

Все попытки Александрии отыграться разбивались об оборону Львова. Как итог, заслуженная победа львовского коллектива Анатолия Бессмертного.

Львов берет три очка и поднимается с 13-го места на 11-ое. Александрия осталась на седьмом месте. В следующем туре подопечные Шарана сыграют против Шахтера, а львовяне проведут поединок с аутсайдером чемпионата — Минаем.

Львов — Александрия 3:1

Голы: Эрнест, 39, Брикнер, 43, Ныч, 56 — Устименко, 30.

Львов: Ильющенков – Бусько, Махмутович, Романчук, Якимец – Довгий – Грисьо (Семенив, 90+3), Эрнест, Альваро (Реннан, 81), Брикнер (Сабино, 81) – Ныч (Ременяк, 90+3).

Александрия: Билык – Пашаев (Стецьков, 57), Бабогло (Мельник, 46), Дубра, Бондаренко, Мирошниченко (Лучкевич, 46) - Шастал (Новиков, 58), Вантух (Мишенко, 74), Гречишкин, Дрышлюк – Устименко.

Предупреждения: Эрнест, 61 — Дубра, 74, Гречишкин, 85.