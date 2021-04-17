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Football.ua представляет анонс матча 22-го тура УПЛ между Ворсклой и Зарей.

В 22-м туре УПЛ если бы не было матча Шахтер – Динамо, то противостояние Ворсклы и Зари вполне могло бы претендовать на роль центрального поединка тура.

Ворскла – Заря

Суббота, 17 апреля, 17:00. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Евгений Арановский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

В этой встрече в первую очередь полтавская Ворскла должна подтвердить свои еврокубковые амбиции. На данный момент Заря на 4 очка опережает полтавскую команду, имея игру в запасе. Команда Юрия Максимова очень здорово стартовала в этом сезоне и длительное время делила первые позиции с Динамо и Шахтером, но удержать тот уровень Ворскле не удалось и постепенно потери очков стали регулярной практикой для команды из Полтавы.

Сейчас будет уже невероятно сложно полтавчанам подвинуть Зарю с бронзовой позиции и каким-то образом взобраться на третье место в турнирной таблице, но вот мысли попасть в еврокубки наверняка у болельщиков и руководства клуба имеются, хотя главный тренер Юрий Максимов открещивается от такого рода амбиций. Возможно, это делается для того, чтобы снять лишнее давление со своих игроков.

Последние игры Ворсклы были достаточно непростыми. Полтавчане ничего не смогли противопоставить Шахтеру, а в матче со Львовом добыли очень тяжелую победу. Заря же, добыла дежурные победы над Ингульцом и Рухом после неожиданного проигрыша Колосу.

У каждой из команд есть по одному дисквалифицированному игроку. У Зари – Кабаев, у Ворсклы – Кане. Есть хорошие новости для болельщиков Зари. Как сообщает официальный сайт луганчан, все футболисты сдали негативные тесты на коронавирус.

Последние результаты и форма команд говорят о том, что фаворитом встречи все же стоит считать Зарю, но и Ворсклу недооценивать не стоит. Хозяева точно попытаются добыть победу в этой встрече.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 31 (9 побед Ворсклы, 13 ничьих, 9 побед Зари), забитые голы 30:32

На поле Ворсклы: 15 (5 побед Ворсклы, 6 ничьих, 4 победы Зари), забитые голы 16:13

Самый результативный матч: победа Зари 4:0 (2019), ничья 2:2 (2012)

прогноз 1:2

Сергей Горбаченко, Football.ua