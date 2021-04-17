Украина

Football.ua представляет анонс матча 22-го тура УПЛ.

В рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай проведет домашний поединок против черниговской Десны в Ужгороде.

Минай — Десна

Суббота, 17 апреля, 14:00. Авангард, Ужгород. Виталий Романов (Днепр) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

К сожалению, в концовке сезона кризис внутри закарпатской команды становится очевидным для все большей части футбольной аудитории. По состоянию на момент начала тура, коллектив Николая Цымбала покинет "элиту" украинского футбола, после чего можно будет поднять даже тревожный вопрос о дальнейшем существовании клуба. Однако, ситуацию все еще можно спасти, да и рецепт для этого случая достаточно очевидный — цепляться за очки даже там, где это кажется невозможным.

Львовский Рух сейчас опережает Минай всего на одно очко, и при этом ожидает своей игры против петровского Ингульца, которая также обещает стать для коллектива Ивана Федика непростой. При этом, явных попыток сыграть, отталкиваясь от календаря конкурентов у команды Цымбала в оставшихся матчах до конца сезона попросту будет лишь одна — лобовое столкновение с ПФК Львов в следующем туре, однако обеспечить себе определенный фундамент закарпатский клуб может попытаться уже в предстоящей игре.

Что касается коллектива Александра Рябоконя, то с его задачами на остаток сезона все достаточно ясно. "Северяне" по-прежнему являются активным участником борьбы за "бронзовые" медали, и прекрасно знают, что сразу по окончанию их игры на Авангарде, свой матч будут стартовать два прямых конкурента — Заря и Ворскла. Каков бы исход той встречи ни был, он будет на руку подопечным Рябоконя, но только в случае их собственного успеха в игре против ПФК Львов.

С точки зрения оставшихся соперников до конца сезона, то сложносказать, будут ли матчи против Колоса и той же Ворсклы "проходными" для черниговского коллектива, однако фанаты ожидают от клуба девять очков в противостояниях против Миная, ПФК Львов и Мариуполя, что дает большие перспективы в ведении борьбы за наиболее высокие из доступных мест в турнирной таблице.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 1 (1 домашняя победа Десны), разница мячей — 0:1.