Украина

Специалист — о важной победу в чемпионате.

Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный прокомментировал победу над Александрией в рамках УПЛ.

"Ребята очень ждали этой победы. Все очень рады. Футболисты выполнили хороший объем работы. Хочется, прежде всего, с такой победой поздравить наших болельщиков, телезрителей, которые нас поддерживают. Очень приятно.

К матчу мы готовились меньше недели, поэтому ставку делали не на количество тренировок, а на качество. Ребята очень хорошо поработали. Приятно видеть то, как футболисты выполняют ту работу, которую тренерский штаб им предлагает. Эта победа — большая радость для нас.

О важности первого гола? Мы доставляли мяч в штрафную соперников, но вместо того, чтобы заострять, немного якобы опасались. Возможно, гол, который пропустили, немного взбодрил нас. Ребята поняли, что терять нечего и немного агрессивнее сработали впереди".

"Относительно результативности Эрнеста в матче? Мы разговаривали с ним перед игрой. Он понял, что подвел нас в Днепре. То же самое могу сказать о Алваро, который не забил пенальти в Полтаве. Они действительно были взволнованы. Мне даже немного странно было, что легионеры настолько переживают за команду. Мы успокоили их и заверили, что в футболе всякое случается. Как видите, игроки отблагодарили удачной работой на поле.

Команда соперника немного удивила стартовым составом, но я понимаю, что в Александрии футболистов хорошего уровня, поэтому ротацию же можно применять. Понимал также, что у них впереди кубковый матч, на который, возможно, сделали большую ставку. Тем не менее, на это особого внимания не обращали. Прежде всего, хотели сами сыграть как можно лучше.

Не смотрю сейчас в турнирной таблице. Для нас важным будет каждый следующий матч. У нас очень тяжелый график впереди, но важно, что возвращаются к основной обоймы наши ранее травмированные футболисты. Посмотрим том, удастся ли нам выдержать такой нелегкий календарь", — сказал Бессмертный.