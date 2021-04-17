Украина

Коуч высказался о 3:1 от Львова.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран оценил выступление своей команды в проигранном матче Львову (3:1).

"Думаю, все все прекрасно видели. Некоторые игроки нашего состава, сегодня появлялись на поле, проводили только второй или третий поединок в УПЛ. Применили такую ​​ротацию, ведь в следующую среду нас ждут важное полуфинального противостояния в Кубке Украины.

Дали шанс молодым ребятам, но они продемонстрировали, что пока еще полностью не готовы к таким столкновений. Такие ошибки, которые были в нашем исполнении, голы, которые залетали в наши ворота ... Можно было просто удивляться. Понимаю, что, прежде всего, готовимся к кубковому матчу, ведь именно он для пока самый важный, но это ужас".

"Стыдно, что так команда выступила в поединке со Львовом. Молодежь — это молодежь, но на поле были и опытные игроки, которые также, мягко говоря, не проявили своих лучших качеств. Не знаю, что случилось. Настрой перед игрой был хороший. Наш президент сделал все возможное для того, чтобы у игроков такое настроение было.

Не видел перед матчем никакой недооценки. Просто, когда пропускаем, футболисты немного теряются, начинается неуверенность в действиях. Если мастерства нет — ничем не удастся такие недостатки скрыть. Если молодые ребята выходят и хотят выступать на таком стадионе — нужно очень много работать. Мы вспомнили то, как выступали на Арене Львов в 2019 году. Надо выходить и играть, а не бояться мяча. По моему мнению, отдельным игрокам еще рано выступать на таком уровне. О наших дальнейших перспективах? Все станет известно матча с Зарей в Кубке Украины", — сказал Шаран.