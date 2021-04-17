Украина

Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок УПЛ.

В рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский Минай проведет домашний поединок против черниговской Десны в Ужгороде.

Минай: Попович — Маембе, Лопыренок, Матич, Сакив — Кожанов, Ткачук, Петрусенко, Бойко — Нуриев, Ахмедзаде

Запасные: Канибалоцкий, Малепе, Снижко, Одуэньи, Милевский, Пиняшко, Чушенко

Десна: Литовка — Конопля, Имереков, Тамм, Сухоцкий — Домбровский, Огиря — Картушов, Арвеладзе, Гуцуляк — Дегтярев

Запасные: Паст, Полегенько, Ермаков, Дима, Чепуренко, Гитченко, Безбородько, Мостовой, Волков

Матч Минай — Десна состоится в субботу, 17 апреля, в Ужгороде. Начало в 14:00. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.