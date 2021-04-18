Украина

Football.ua представляет анонс матча 22-го тура УПЛ.

В рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги состоится одна из вариаций дерби Донецкой области, в которой Мариуполь и донецкий Олимпик сыграют принципиальный поединок в Харькове.

Мариуполь — Олимпик

Воскресенье, 18 апреля, 17:00. ОСК Металлист, Харьков. Виктор Копиевский (Кропивницкий) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

С коллектива Остапа Маркевича совершенно не было спроса в игре прошлого тура против донецкого Шахтера (0:3) по всем известным причинам, поэтому внимание стоит уделить более раннему периоду, когда приазовцы начали строить свою первую успешную серию под руководством нового специалиста. Причем, стоит отметить методичность подхода в играх против закарпатского Миная (0:0) и петровского Ингульца (4:3): от тяжелой ничьей к непростой результативной победе. Следовательно, команда начала набирать определенные кондиции. Вопрос лишь в том, насколько ударил по психологии "ожидаемое" поражение от "горняков".

Олимпик в прошлой игре против Колоса (1:2) — ошибка на уровне исполнителей, при достаточно грамотном построении коллектива от тренерского штаба. Дончане завалили второй тайм того поединка, хотя Юрий Калитвинцев вплотную подошел к первым набранным очкам во главе "олимпийцев". Проблема в том, что как бы хорошо команда не смотрелась в отдельных эпизодах, она все еще не может вытянуть свои игры даже к ничьей. Нет очков — будут потери позиций в турнирной таблице. Если эту прописную истину не постичь в ближайший игре, то могу возникнуть большие проблемы.

Статистика личных встреч

Всего матчей: 13 (7 побед Мариуполя, 3 ничьих, 3 победы Олимпика), разница мячей — 27:21.

На поле Мариуполя: 6 (4 победы Мариуполя, 1 ничья, 1 победа Олимпика), разница мячей — 10:7.

На поле Олимпика: 7 (3 победы Мариуполя, 2 ничьих, 2 победы Олимпика), разница мячей — 17:14.