Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют полтавская Ворскла и луганская Заря.

На разогреве у главного матча всего 22-го тура будет выступать обещающее стать увлекательным противостояние между полтавской Ворсклой и луганской Зарей.

Юрий Максимов, после игры против ПФК Львов (2:1), вернулся в привычной для полтавчан схеме с тремя центральными защитниками, отправив на фланги полузащиты Игоря Пердуту и Якубу Наджееба. При этом, Оливье Тилль переместится в зону под нападающим, а его место в центральной оси займет Александр Скляр.

В команде Виктора Скрипника, на фоне матча против Ингульца (2:0). сразу отмечаем возвращение в рамку ворот Николы Василя, а также выход на острие атаки иранской пары форвардов: Аллахьяр Сайядманеш и Захеди Шахаб. Нельзя обойти стороной и появление Дмитрия Иванисени на позиции центрального защитника.

Ворскла: Ризнык — Яворский, Чеснаков, Альюн — Пердута, Скляр, Пуцлин, Наджееб — Тилль, Степанюк — Кулач.

Запасные: Ткаченко, Сапай, Хрипчук, Луизао, Челядин, Ребенок, Кравчук.



Заря: Василь — Хомченовский, Вернидуб, Иванисеня, Жуниньо — Цвек — Юрченко, Кочергин — Назарина — Сайядманеш, Шахаб.