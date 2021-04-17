Украина

Подопечные Мирчи Луческу вышли вперед за счет гола с пенальти от Карлоса Де Пены.

Центральный матч заключительной стадии розыгрыша текущего сезона украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо в своем первом тайме получился ровно таким, каким и ожидали увидеть его зрители. Очень напряженный футбол в исполнении обеих команд лишь на старте поединка позволил себе поиграть красками голевых моментов, после чего мы увидели холодный прагматичный стиль исполнения и постоянное выжидание чужих ошибок.

По количеству созданных ситуаций для гола, Шахтер был чуть ближе к забитому мячу, чем соперники, так как у него были те же моменты с ударом Соломона с левого фланга штрафной над перекладиной, и выстрел со средней дистанции от Кривцова, который немного поразминал Бущана на линии ворот. Однако, первыми забили именно номинальные гости.

Маркос Антонио сыграл слишком грубо в своей попытке отбора мяча со спины у Александра Андриевского в левом фланге штрафной "горняков", после чего Де Пене немного повезло с исполнением пенальти, так как в решающий момент у него поехала опорная нога, но мяч все равно оказался у основания левой штанги.

[Смотреть видео] Де Пена с пенальти вывел Динамо вперед в матче с Шахтером

Иных моментов для забитых мячей команды за первую половину не создали, да и сам ход встречи стал более приближенным к не до конца спортивной силовой борьбе. Монзуль пораздавала желтых, на том футбоилсты и отправились на перерыв. Полшага к чемпионству Динамо уже совершило.

Матч Шахтер — Динамо Киев начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.