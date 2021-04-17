Украина

Наставник Ворсклы высказался о победе над Зарей в матче чемпионата Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла одержала уверенную победу над луганской Зарей со счетом 4:2. Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сегодня было 11 бойцов, которые умеют отбирать, накрывают. Сегодня такую тактику поставили, потому что еще дождь прошел".

"Все накрывали. Раньше у нас были футболисты, которые на "чистых мячах" стараются. Сегодня были именно те 11 человек, которые установку выполнили и до конца играли. Вот это самое главное".

"Обидно то, что Пердута сломался. Проблема у нас — лавка очень короткая. Если честно, вообще ее нет".

"Погода не позволяла играть в комбинационный футбол. Агрессия была с нашей стороны. После 4:0 мы расслабились. Выпустили молодых футболистов, которые вообще никогда не играли. Для того чтобы добиваться результата нужна лавка", — заявил Максимов в программе Тур ONLINE.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — Заря вы можете на Football.ua.