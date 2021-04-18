Украина

Вратарь Ворсклы высказался о победе над Зарей в матче чемпионата Украины.

В поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги полтавская Ворскла одержала уверенную победу над Зарей со счетом 4:2.

Голкипер полтавского клуба Дмитрий Ризнык поделился эмоциями от результата данного противостояния, ставшего для его команды успешным.

"Мы рады. Знали, что если проиграем, то отпускаем Зарю. Настраивались серьезно. Хорошо, что так получилось — забили четыре мяча и выиграли".

"На каждый матч настраиваемся. Главное — выиграть. У нас нет такой задачи — попадание в зону Лиги Европы. Мы выходим и стараемся занять высокие места", — заявил Ризнык в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Ворскла — Заря вы можете на Football.ua.