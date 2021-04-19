Украина

Football.ua подводит итоги 22-го тура УПЛ.

22-й тур УПЛ получился интересным и богатым на неожиданные результаты. Так в пятницу Львов со счетом 3:1 обыграл Александрию. С таким же счетом на следующий день Минай обыграл Десну. Ворскла на своем поле не заметила Зарю, а Динамо в центральном матче тура одержало победу в игре против Шахтера.

В воскресной борьбе Руха и Ингульца голов не было, матч закончился со счетом 0:0. В этот же день было зафиксировано еще два ничейных результата. Мариуполь сыграл вничью 1:1 с Олимпиком. Такой же результат был зафиксирован и в матче Колоса против Днепра-1.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22 ТУР

Львов продолжает бороться за свое место под солнцем

Львов в этом сезоне продемонстрировал, что ему легко играть против команд, которые стремятся много владеть мячом и играть первым номером. Быстрые вертикальные контратаки отлажены у команды Анатолия Бессмертного безупречно. Вот и в матче против Александрии Львов образцово показательно выбегал в свои контратаки и сумел добыть итоговую победу, даже несмотря на то, что пропустил в этом матче первым.

Правда, надо отмечать, что состав Александрии был далек от основного. Владимир Шаран решил сделать ставку на Кубок Украины и поберечь силы своих основных исполнителей.

Минай намекнул, что рано их отправлять в Первую лигу

В Ужгороде Минай в матче против Десны показал, что несмотря на всю ту неблагоприятную обстановку, которая сейчас возникла в клубе, он будет продолжать изо всех сил цепляться за УПЛ. Именно эту команду все считают главным аутсайдером в борьбе за выживание, учитывая многие факторы, которые находятся за пределами футбольного поля. Но если Минай в оставшихся матчах будет действовать с такой же настойчивостью и упорством, как в матче против Десны, у их конкурентов попросту не будет никаких шансов.

Хет-трик Кулача озадачил команду Скрипника

Ворскла с первых минут обозначила свой настрой игру, свою нацеленность на ворота и свою запредельную мотивацию. Подопечные Юрия Максимова особо ничего не выдумывали – после перехвата мяча старались сразу же за счет вертикальных передач доставлять его в переднюю линию на Кулача и Степанюка. Странно, но Заря ничего не смогла с этим поделать. Ворскла забила 4 безответных мяча и закрыла вопросы о победителе матча.

Единственное отметим то, что Заря при счете 4:0 не бросила играть и даже сумела отквитать два гола, но было уже поздно. Слишком много ошибок было наделано в первые полчаса.

Прагматичная победа Динамо над Шахтером приблизила киевлян к золотым медалям

Этот матч Динамо и Шахтера явно не тот, который войдет в вашу коллекцию для домашнего просмотра. "Горняки" начали достаточно активно, дважды пробивали по воротам Бущана. Постепенно Динамо отодвинуло игру от своих ворот и начало эффективно применять контрпрессинг на половине поля Шахтера. Преимущество перешло к столичным футболистам. Ошибка Маркоса Антонио в простой ситуации позволила Андриевскому заработать пенальти, который реализовал Карлос Де Пена. Во втором тайме мы увидели картину, где одни не хотели, а вторые не могли.

Ингулец "победил" 0:0

Рух в матче против Ингульца имел возможность догнать своего соперника в турнирной таблице в случае победы и был близок к этому. В игре, где не было большого количества моментов все мог решить одиннадцатиметровый, назначенный в ворота Ингульца. Но Климчук не сумел с точки переиграть Крынского, а потому нули на табло сохранились до финального свистка.

Наконец-то Олимпик не проиграл

Впервые в этом году донецкий Олимпик под руководством Юрия Калитвинцева не проиграл. Команда, которая по итогам первого круга вела борьбу за еврокубковые места, сейчас в числе претендентов на вылет. А потому очки в матче против Мариуполя нужны были как воздух. Олимпик пропустил первым, но нашел в себе силы отыграться. Донецкая команда до последнего пыталась вырвать победу и имела неплохие возможности, но во второй раз забить не сумела.

Матч, в котором никто не хотел уступать

Закрывал тур матч Колоса и Днепра-1. В этом поединке, как и ожидалось, во многом на первый план вышли бойцовские качества обеих команд. Вадим Милько забил гол, здорово разобравшись в штрафной соперника на 27-й минуте матча. А спустя 15 минут Милько уже был антигероем эпизода – Чуже продавил своего оппонента и отправил мяч в ворота Волынца.

Во втором тайме команды не отсиживались в обороне и старались забить еще, но финальный свисток известил о том, что в этой игре победителя не будет.

Статистика по игрокам

Два гола Нуриева позволили игроку Миная в бомбардирской гонке догнать Виктора Цыганкова. Единоличным лидером стал автор хет-трика Владислав Кулач. Форвард Ворсклы сделал неплохой задел для итоговой победы в этой гонке.

БОМБАРДИРЫ

АССИСТЕНТЫ

Турнирная таблица

Победа Динамо в матче против Шахтера позволила киевлянам отдалиться на расстояние 10 очков. Этот результат максимально приблизил команду Луческу к золотым медалям. А вот поражение Зари и победы команд со дна турнирной таблицы обещают нам веселую концовку в борьбе за еврокубковые места и за выживание в элитном дивизионе.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 22 17 4 1 46 14 32 55 2 Шахтер 22 13 6 3 47 16 31 45 3 Заря 21 11 5 5 37 18 19 38 4 Ворскла 22 10 7 5 33 20 13 37 5 Десна 22 10 6 6 34 24 10 36 6 Колос 22 8 10 4 29 21 8 34 7 Александрия 22 7 5 10 29 31 -2 26 8 Днепр-1 22 7 5 10 31 34 -3 26 9 Мариуполь 22 5 7 10 22 35 -13 22 10 Ингулец 22 3 11 8 20 33 -13 20 11 Олимпик 21 5 3 13 24 38 -14 18 12 Минай 21 4 6 11 15 36 -21 18 13 ПФК Львов 20 5 3 12 19 47 -28 18 14 Рух 21 3 8 10 17 36 -19 17

Следующий тур

Из интересного отмечаем противостояние Колоса и Ворсклы. Интересно как будут выглядеть Львов и Минай после своих домашних побед. Ну и, конечно же, отмечаем матч Динамо против Ингульца, в котором киевляне могут досрочно оформить чемпионство.

УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23 ТУР

Сергей Горбаченко, Football.ua