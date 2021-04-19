Football.ua подводит итоги 22-го тура УПЛ.
Шахтер - Динамо, Фото: ФК Шахтер
19 апреля 2021, 11:58
22-й тур УПЛ получился интересным и богатым на неожиданные результаты. Так в пятницу Львов со счетом 3:1 обыграл Александрию. С таким же счетом на следующий день Минай обыграл Десну. Ворскла на своем поле не заметила Зарю, а Динамо в центральном матче тура одержало победу в игре против Шахтера.
В воскресной борьбе Руха и Ингульца голов не было, матч закончился со счетом 0:0. В этот же день было зафиксировано еще два ничейных результата. Мариуполь сыграл вничью 1:1 с Олимпиком. Такой же результат был зафиксирован и в матче Колоса против Днепра-1.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22 ТУР
16 АПРЕЛЯ 2021
17 АПРЕЛЯ 2021
18 АПРЕЛЯ 2021
Львов продолжает бороться за свое место под солнцем
Львов в этом сезоне продемонстрировал, что ему легко играть против команд, которые стремятся много владеть мячом и играть первым номером. Быстрые вертикальные контратаки отлажены у команды Анатолия Бессмертного безупречно. Вот и в матче против Александрии Львов образцово показательно выбегал в свои контратаки и сумел добыть итоговую победу, даже несмотря на то, что пропустил в этом матче первым.
Правда, надо отмечать, что состав Александрии был далек от основного. Владимир Шаран решил сделать ставку на Кубок Украины и поберечь силы своих основных исполнителей.
Минай намекнул, что рано их отправлять в Первую лигу
В Ужгороде Минай в матче против Десны показал, что несмотря на всю ту неблагоприятную обстановку, которая сейчас возникла в клубе, он будет продолжать изо всех сил цепляться за УПЛ. Именно эту команду все считают главным аутсайдером в борьбе за выживание, учитывая многие факторы, которые находятся за пределами футбольного поля. Но если Минай в оставшихся матчах будет действовать с такой же настойчивостью и упорством, как в матче против Десны, у их конкурентов попросту не будет никаких шансов.
Хет-трик Кулача озадачил команду Скрипника
Ворскла с первых минут обозначила свой настрой игру, свою нацеленность на ворота и свою запредельную мотивацию. Подопечные Юрия Максимова особо ничего не выдумывали – после перехвата мяча старались сразу же за счет вертикальных передач доставлять его в переднюю линию на Кулача и Степанюка. Странно, но Заря ничего не смогла с этим поделать. Ворскла забила 4 безответных мяча и закрыла вопросы о победителе матча.
Единственное отметим то, что Заря при счете 4:0 не бросила играть и даже сумела отквитать два гола, но было уже поздно. Слишком много ошибок было наделано в первые полчаса.
Прагматичная победа Динамо над Шахтером приблизила киевлян к золотым медалям
Этот матч Динамо и Шахтера явно не тот, который войдет в вашу коллекцию для домашнего просмотра. "Горняки" начали достаточно активно, дважды пробивали по воротам Бущана. Постепенно Динамо отодвинуло игру от своих ворот и начало эффективно применять контрпрессинг на половине поля Шахтера. Преимущество перешло к столичным футболистам. Ошибка Маркоса Антонио в простой ситуации позволила Андриевскому заработать пенальти, который реализовал Карлос Де Пена. Во втором тайме мы увидели картину, где одни не хотели, а вторые не могли.
Ингулец "победил" 0:0
Рух в матче против Ингульца имел возможность догнать своего соперника в турнирной таблице в случае победы и был близок к этому. В игре, где не было большого количества моментов все мог решить одиннадцатиметровый, назначенный в ворота Ингульца. Но Климчук не сумел с точки переиграть Крынского, а потому нули на табло сохранились до финального свистка.
Наконец-то Олимпик не проиграл
Впервые в этом году донецкий Олимпик под руководством Юрия Калитвинцева не проиграл. Команда, которая по итогам первого круга вела борьбу за еврокубковые места, сейчас в числе претендентов на вылет. А потому очки в матче против Мариуполя нужны были как воздух. Олимпик пропустил первым, но нашел в себе силы отыграться. Донецкая команда до последнего пыталась вырвать победу и имела неплохие возможности, но во второй раз забить не сумела.
Матч, в котором никто не хотел уступать
Закрывал тур матч Колоса и Днепра-1. В этом поединке, как и ожидалось, во многом на первый план вышли бойцовские качества обеих команд. Вадим Милько забил гол, здорово разобравшись в штрафной соперника на 27-й минуте матча. А спустя 15 минут Милько уже был антигероем эпизода – Чуже продавил своего оппонента и отправил мяч в ворота Волынца.
Во втором тайме команды не отсиживались в обороне и старались забить еще, но финальный свисток известил о том, что в этой игре победителя не будет.
Статистика по игрокам
Два гола Нуриева позволили игроку Миная в бомбардирской гонке догнать Виктора Цыганкова. Единоличным лидером стал автор хет-трика Владислав Кулач. Форвард Ворсклы сделал неплохой задел для итоговой победы в этой гонке.
Турнирная таблица
Победа Динамо в матче против Шахтера позволила киевлянам отдалиться на расстояние 10 очков. Этот результат максимально приблизил команду Луческу к золотым медалям. А вот поражение Зари и победы команд со дна турнирной таблицы обещают нам веселую концовку в борьбе за еврокубковые места и за выживание в элитном дивизионе.
|#
|
|19 АПРЕЛЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Динамо Киев
|22
|17
|4
|1
|46
|14
|32
|55
|2
|
|Шахтер
|22
|13
|6
|3
|47
|16
|31
|45
|3
|
|Заря
|21
|11
|5
|5
|37
|18
|19
|38
|4
|
|Ворскла
|22
|10
|7
|5
|33
|20
|13
|37
|5
|
|Десна
|22
|10
|6
|6
|34
|24
|10
|36
|6
|
|Колос
|22
|8
|10
|4
|29
|21
|8
|34
|7
|
|Александрия
|22
|7
|5
|10
|29
|31
|-2
|26
|8
|
|Днепр-1
|22
|7
|5
|10
|31
|34
|-3
|26
|9
|
|Мариуполь
|22
|5
|7
|10
|22
|35
|-13
|22
|10
|
|Ингулец
|22
|3
|11
|8
|20
|33
|-13
|20
|11
|
|Олимпик
|21
|5
|3
|13
|24
|38
|-14
|18
|12
|
|Минай
|21
|4
|6
|11
|15
|36
|-21
|18
|13
|
|ПФК Львов
|20
|5
|3
|12
|19
|47
|-28
|18
|14
|
|Рух
|21
|3
|8
|10
|17
|36
|-19
|17
Следующий тур
Из интересного отмечаем противостояние Колоса и Ворсклы. Интересно как будут выглядеть Львов и Минай после своих домашних побед. Ну и, конечно же, отмечаем матч Динамо против Ингульца, в котором киевляне могут досрочно оформить чемпионство.
УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23 ТУР
23 АПРЕЛЯ 2021
24 АПРЕЛЯ 2021
25 АПРЕЛЯ 2021
Сергей Горбаченко, Football.ua