Украина

Украинский форвард высказался о предстоящем полуфинале Кубка Украины.

В полуфинале Кубка Украины киевское Динамо ожидает поединок с Агробизнесом, который выступает в Первой лиге и пробился в эту стадию благодаря успеху в матче с донецким Шахтером. Нападающий "бело-синих" Артем Беседин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"После матча с Шахтером выходного не было. Готовимся к Агробизнесу так, как и готовились к предыдущим играм. Понимаем важность этого матча. Это хорошая, организованная команда, они выбили "горняков" из четвертьфинала Кубка Украины, это уже о многом говорит, поэтому готовимся и очень ответственно подходим к этой игре".

"У нас и до Шахтера были эмоциональные и важные игры, и после них мы хорошо подготовились ко встрече с "горняками". Поэтому я не думаю, что этот поединок выбил нас из колеи. Наоборот, мы сейчас, скажем так, на эмоциональном подъеме и должны показать свой футбол и одержать победу".

"Недооценка Агробизнеса? Повторюсь, они выбили Шахтер. Поэтому наступать на те же грабли, что и донецкая команда мы не собираемся. Учимся на чужих ошибках. По крайней мере, стараемся, поэтому никакой недооценки не может быть".

"Мы должны как минимум забить на один мяч больше, чем соперник, поэтому самое главное — это результат. Матч состоит из одной игры, поэтому это очень важно забить первыми и не дать забить сопернику. Нужно сыграть компактно в обороне, а свои моменты мы обязательно реализуем", — приводит слова Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Агробизнес — Динамо состоится в среду, 21 апреля, в 16:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в онлайн-трансляции на Football.ua.