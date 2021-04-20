Украина

Клуб из Волочиска нацелен пройти Динамо в Кубке Украины вслед за Шахтером.

В полуфинале Кубка Украины киевское Динамо ожидает поединок с Агробизнесом, который выступает в Первой лиге и пробился в эту стадию благодаря успеху в матче с донецким Шахтером. Вице-президент клуба из Хмельницкой области Андрей Донец поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Настроение боевое, готовимся в обычном режиме, так как понимаем, что в полуфинале Кубка Украины будем встречаться без пяти минут с чемпионом Украины".

"Да, у нас есть потери в команде. С точки зрения регламента Кубка Украины не очень справедливо то, что до полуфинала мы прошли разный путь с Динамо: мы сыграли 4 матча, а киевляне всего один. У нас не смогут сыграть 5 игроков основного состава: вратарь, два центральных и левый защитники и два опорных полузащитника. Мы ослаблены, но будет шанс у других футболистов проявить себя".

"В этой игре мы будем биться и постараемся добыть нужный нам результат. Конечно, мы готовы сотворить еще одну сенсацию, но это футбол, все решится на футбольном поле. Я не думаю, что Динамо нас может недооценить после того как мы обыграли Шахтер в 1/4 финала".

"В связи с пандемией коронавируса мы не можем заполнить стадион на 100%. Мы сможем пустить на трибуны только 25%, поэтому много людей посмотрят этот матч по телевизору", — заявил Андрей Донец в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Агробизнес — Динамо состоится в среду, 21 апреля, в 16:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в онлайн-трансляции на Football.ua.