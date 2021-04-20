Украина

Бразильский клуб обязали выплатить "бело-синим" около трех миллионов евро в течение 45 дней.

Спортивный арбитражный суд принял решение по делу трансфера полузащитника Че Че из киевского Динамо в бразильский Сан-Паулу, состоявшийся в марте 2019 года, в пользу украинского клуба.

Теперь Сан-Паулу вынужден выплатить Динамо порядка трех миллионов евро, в которые вошли не только сумма за переход футболиста, но и штрафные санции.

"Суд обязал ФК Сан Паулу вернуть долг ФК Динамо и наложил штраф. Речь идет о задолженности ФК Сан Паулу по трансферу Че Че в размере 2650000 евро. А учитывая, что это дело продолжалась более полутора лет, сумма штрафных санкций сейчас составляет около 400 тыс. евро".

"Спортивный арбитражный суд 19 апреля принял решение по делу ФК Динамо против ФК Сан Паулу по трансферу Че Че, в котором поддержал позицию ФИФА по уплате ФК Сан Паулу в пользу ФК Динамо как задолженности по упомянутому трансферу в размере 2,65 млн евро, так и штрафных санкций, предусмотренных контрактом.

"Таким образом, суд отклонил апелляцию ФК Сан Паулу, в которой клуб просил утвердить новый график платежей и не применять штрафные санкции".

"В случае, если ФК Сан Паулу не оплатит всю сумму задолженности в течение 45 дней, автоматически будет применена санкция, предусматривающая запрет регистрировать новых игроков (трансферный бан) как на международном, так и на национальном уровнях", — сказано в заявлении на официальном сайте Динамо.

Помимо этого, пресс-служба "бело-синих" напомнила о продолжении судебного разбирательства с парагвайской Олимпией из-за трансфера крайнего полузащитника Дерлиса Гонсалеса, который состоялся в феврале 2020 года.

"Напомним, сейчас идет спор между ФК Динамо и ФК Олимпия по задолженности по последнему трансферу киевского клуба — Дерлиса Гонзалеза. ФК Олимпия оспаривает в Спортивном арбитражном суде решение ФИФА по уплате в пользу ФК Динамо 5 млн долларов США, а также штрафных санкций, размер которых на сегодня составил около 500 тыс. долларов США".

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