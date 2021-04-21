Украина
21 апреля 2021, 17:55
Динамо Киев разобралось с Агробизнесом и вышло в финал Кубка Украины
Концовку поединка сопровождало эпичное противостояние Мирчи Луческу и активной группы фанатов.
Агробизнес — Динамо Киев, фото ФК Динамо Киев
21 апреля 2021, 17:55
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Агробизнес — Динамо Киев 0:3
Голы: Леднев, 45, Беседин, 67, Буяльский, 81
Агробизнес: Артым — Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук — Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70) — Дудик (Немтинов, 82).
Динамо Киев: Бойко — Тымчик (Караваев, 46), Попов, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 66), Леднев (Буяльский, 66), Родригес (Сидклей, 66) — Беседин (Супряга, 79).
Предупреждения: Бойчук — Попов, Сирота