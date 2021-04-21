Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины.
В 18:30 стартует второй полуфинал Кубка Украины между Александрией и Зарей. Представляем стартовые составы на поединок.
Александрия: Панькив - Бондаренко, Бабогло, Дубра, Вантух — Банада — Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Дрышлюк — Ситало
Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжный, Мирошниченко, Пашаев, Шастал, Устименко
Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Цыганикс — Назарина, Юрченко, Кабаев, Кочергин - Аллахьяр, Гладкий.
Запасные: Шевченко, Руфати, Жуниор, Цвек, Казаков, Гринь, Хомченовский, Лунев, Шахаб
Напомним, победитель этой пары сыграет в финале с киевским Динамо.