Украина

Известны стартовые составы на полуфинал Кубка Украины.

В 18:30 стартует второй полуфинал Кубка Украины между Александрией и Зарей. Представляем стартовые составы на поединок.

Александрия: Панькив - Бондаренко, Бабогло, Дубра, Вантух — Банада — Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Дрышлюк — Ситало

Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Мишенко, Калюжный, Мирошниченко, Пашаев, Шастал, Устименко

Заря: Василь — Фаворов, Вернидуб, Иванисеня, Цыганикс — Назарина, Юрченко, Кабаев, Кочергин - Аллахьяр, Гладкий.

Запасные: Шевченко, Руфати, Жуниор, Цвек, Казаков, Гринь, Хомченовский, Лунев, Шахаб

Напомним, победитель этой пары сыграет в финале с киевским Динамо.