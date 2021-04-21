Украина

Команда Виктора Скрипника сыграет в финале с киевским Динамо.

В полуфинальном матче Кубка Украины на стадионе Ника сошлись Александрия и Заря.

На протяжении 90 минут обе команды демонстрировали очень осторожный футбол, постоянно оглядываясь на свои ворота. Несмотря на то, что футбол получился не самым привлекательным с точки зрения атакующих действий, команды все же смогли поразить ворота друг друга за 90 минут основного времени.

Первыми забили луганчане. Кочергин повторил свой подвиг в матче с Вересом в четвертьфинале, пробив издали точно в угол ворот. Панькив с таким ударом ничего не мог поделать. 0:1.

Александрия отыгралась в самой концовке встречи. Судья матча Пасхал поставил пенальти в ворота Василя за фол Иванисени на Устименко. "Приговор" взялся исполнять Бондаренко и свою команду не подвел. 1:1.

Самый спорный эпизод матча случился на последней минуте первого экстратайма. Вернидуб забил чистый гол после подачи с углового, но Пасхал отменил его. Как позже сообщил комментатор матча, Вернидуб якобы фолил на Бондаренко, хотя нарушение правил там сложно разглядеть.

Поединок плавно перешел в серию послематчевых пенальти, где решающую роль сыграл голкипер Зари Шевченко, которого Скрипник выпустил на 119 минуте. Никита сумел парировать удар Стецкова, поставив точку в этом противостоянии.

Заря вышла в финал Кубка Украины и сыграет там с Динамо. Поединок состоится 12 мая в Тернополе.

Александрия – Заря 1:1 (3:4 — пенальти)

Голы: Бондаренко, 90+2 (пен.) — Кочергин, 20.

Александрия: Панькив — Бондаренко (Стецьков, 78) Бабогло (Пашаев, 46), Дубра, Вантух — Банада — Лучкевич, Ковалец (Шастал, 71), Третьяков (Мишенко, 83), Дрышлюк — Ситало (Устименко, 71).

Заря: Василь (Шевченко, 119) — Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Цыганикс — Назарина, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Лунев, 104) — Гладкий (Цвек, 95) Аллахьяр (Шахаб, 104).

Предупреждения: Бондаренко, 62 — Кочергин, 7, Иванисеня, 58, Гладкий, 62, Цыганикс, 79.